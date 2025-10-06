Araúz pegó cuadrangular en pretemporada roja

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Al día siguiente integrarse a los entrenamientos de los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, el refuerzo Jonathan Araúz disparó un cuadrangular solitario, durante el revés por 3-2 de los melenudos ante las Estrellas Orientales.

En la parte alta del segundo episodio, el panameño Araúz atrapó un lanzamiento del derecho Luis Reyes y depositó la pelota sobre la pizarra del right field del Tetelo Vargas, con el cual empató 1-1 el encuentro.

Araúz, que estuvo jugando en la tercera base, fue el león más destacado, al concluir de 3-1 con su bambinazo y una remolcada.

Jonathan Guzmán también sobresalió con 2 indiscutibles en 4 turnos, mientras que Sócrates Brito finalizó de 3-1 y John Gil de 1-1 con una anotada.

Phillips Valdez inició el encuentro y cubrió las dos primeras entradas, en las que recibió dos hits, una carrera limpia y no ponchó.

Diógenes Almengó, Héctor Pérez, Wirfin Obispo, Augusto Calderón y Carlos Gómez, trabajaron un inning en blanco cada uno. Gerlin Rosario laboró durante dos capítulos y recibió dos anotaciones.

Por los Orientales, Josh Lester finalizó de 2-1 con jonrón y producida, mientras que Juan Guerrero de 4-2 con una anotada. Reyes completó dos actos de una carrera y dos ponches, en tanto que Jhan Mariñez cubrió una entrada en blanco, al igual que Carlos Belén, Aldrin Batista, Domingo Tapia, Deivi Cruz y Railin Pérez.

El próximo partido de pretemporada de los Leones será este martes a las 6:00 de la tarde, en el estadio Francisco A. Micheli de La Romana frente a los Toros del Este.

Integraciones de este lunes

Los 17 veces campeones nacionales recibieron en sus prácticas en la academia de los Yankees de Nueva York en Boca Chica al infielder Luis De los Santos, así como también a los lanzadores Indigo Díaz, Darío Agrazal y Francis Peña.