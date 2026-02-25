Aplicación ProUsuario supera las 500 mil personas registradas

SANTO DOMINGO, RD.- La aplicación ProUsuario, que permite acceso remoto a la Oficina de Servicios y Protección al Usuario de la Superintendencia de Bancos (SB), superó la marca del medio millón de personas registradas. Con 503,200 usuarios y usuarias a bordo, consolida su posición como una herramienta clave para los clientes del sistema financiero dominicano.

Esta plataforma, lanzada por la Superintendencia de Bancos en octubre de 2021, es un puente que acerca a la población al ente supervisor, sin importar su lugar de residencia. De hecho, el 27% de las reclamaciones realizadas a través de la aplicación son de usuarios que residen fuera del Gran Santo Domingo, mientras que el 6% proviene del Sur Profundo y la Línea Noroeste.

“Esto representa un avance significativo en la protección de los derechos de los usuarios y las usuarias del sistema financiero. Ver cómo tantas personas se apoyan en la aplicación nos impulsa a seguir innovando”, expresó Natalia Sánchez, directora de ProUsuario.

De acuerdo con las estadísticas, el 48% de las interacciones entre la ciudadanía y ProUsuario tienen lugar a través de la aplicación y otros medios digitales. Esto habla del valor que los canales alternos a la atención presencial están aportando al público.

La aplicación además ofrece a los usuarios la posibilidad de consultar su historial crediticio, verificar la existencia de cuentas inactivas o abandonadas, ver un comparativo del nivel de endeudamiento personal con relación a perfiles similares y verificar si se tiene depósitos en entidades que se encuentran en liquidación o disolución.

Entre las funcionalidades más utilizadas están la de solicitar la exclusión de las listas de llamadas de las entidades financieras, para evitar recibir ofertas de nuevos productos o servicios.

Asimismo, la aplicación incluye el Mapa Bancario, que permite localizar sucursales, cajeros automáticos y subagentes en todo el país.

La herramienta es gratuita y está disponible en Google Play y App Store.

Premios

En 2022 la aplicación ProUsuario fue reconocida con el primer lugar en el Premio Nacional de la Innovación Pública, otorgado por el Ministerio Administrativo de la Presidencia.

En ese mismo año, gracias a esta solución, la SB quedó entre los cinco finalistas del premio internacional Nelson Espenilla a la Innovación e Inclusión Financiera, de la Alianza por la Inclusión Financiera (AFI, por sus siglas en inglés).

También la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) galardonó a ProUsuario en la novena entrega del premio Índice de Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano, (iTICge) 2022. Esta institución catalogó la app como una práctica promisoria de Gobierno Digital.

En 2023, la aplicación resultó ganadora en la categoría Seguridad Digital de los premios Latam Digital, por su riguroso proceso de validación de identidad. Estos premios son impulsados por Interlat, organización que promueve el desarrollo digital en Latinoamérica.

