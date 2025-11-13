APAP ratifica su liderazgo como marca empleadora

Santo Domingo, R.D.- La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) obtiene, por tercer año consecutivo, un índice de 91% en la evaluación interna sobre salud organizacional, que realiza anualmente la firma internacional Great Place To Work (GPTW), reafirmando su compromiso con el bienestar integral de sus colaboradores dentro de su proceso de transformación.

Los resultados se basan en una encuesta anual a los empleados de las organizaciones, con un análisis de cinco aspectos: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo.

La entidad financiera ha mantenido un crecimiento sostenido en todas las dimensiones evaluadas, destacándose especialmente en aquellas relacionadas con el orgullo y el compañerismo.

“Estos indicadores son el resultado de promover un ambiente de cercanía, colaboración y confianza para nuestros colaboradores, donde cada persona se sienta valorada y motivada a desarrollar su máximo potencial”, expresó Amelia Prota, Vicepresidente Senior de Transformación, Talento y Sostenibilidad APAP.

Asimismo, destacó que “un elemento diferenciador de nuestra propuesta de valor es la cultura interna, cimentada en los valores de transformación proactiva, agilidad, excelencia en resultados, pasión y empoderamiento colaborativo”.

“Su metodología es rigurosa, objetiva y marca un estándar global para definir excelentes lugares de trabajo en todos los sectores”, apuntó Prota.

Desde hace más de una década, APAP figura en el ranking de Great Place To Work® como una de las mejores empresas para trabajar en República Dominicana y el Caribe. Esta certificación se basa en una auditoría de procesos y prácticas de gestión humana, así como en la evaluación directa de colaboradores y líderes sobre las condiciones laborales.

