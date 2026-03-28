APAP presentó un crecimiento por encima del sistema financiero en cartera de crédito y ahorro

Santo Domingo, R.D. – Al cierre de su ejercicio fiscal 2025, la Asociación Popular de

Ahorros y Préstamos (APAP) mostró un notable desempeño en sus principales

indicadores, registrando el mayor crecimiento en ahorro en los últimos cinco años.

Asimismo, la entidad financiera presentó un crecimiento por encima del sistema en su

cartera de crédito, principalmente comercial, consumo y tarjeta de crédito.

Gustavo Ariza, presidente ejecutivo de APAP destacó que “el comportamiento del

ahorro constituyó uno de los hitos más relevantes del 2025, al alcanzar un balance de

35,648 millones de pesos, con un crecimiento del 20.4 % por encima del 10.6% del

sistema financiero”.

Las captaciones totales ascendieron a 122,477 millones de pesos para un crecimiento

de 3.2 %, considerando un balance en certificados financieros de 86,829 millones de

pesos.

En ese orden, la cartera de crédito bruta de APAP creció un 14.3 % para un total de

118,916 millones de pesos, superando el 9.46 % del sector financiero.

La cartera comercial alcanzó 21,808 millones de pesos para un crecimiento de 18.4 %,

mientras que la cartera de consumo ascendió a 27,206 millones de pesos presentando

un crecimiento de 17.6 %; en tanto, tarjeta de crédito alcanzó 9,116 millones de pesos

para un incremento de un 15.9%.

Al presentar los principales indicadores financieros de la entidad a ejecutivos de

comunicación y líderes de opinión, Ariza indicó que los activos totales de la entidad

financiera alcanzaron 179,452 millones de pesos para un crecimiento de 1.8 %;

mientras que el patrimonio se situó en 34,115 millones de pesos, con un incremento del

9.6 % respecto al ejercicio anterior.

El presidente ejecutivo de APAP resaltó que el índice de solvencia fue de 35.17%,

superando significativamente los requerimientos regulatorios de un 10%.

El retorno sobre activos (ROA) se situó en 1.66 % y el retorno antes de impuestos del

patrimonio (ROAE) alcanzó un 10.70 %.

Público

Por su lado, los ingresos financieros mostraron un desempeño favorable, con un

incremento del 18.1 % respecto al año anterior. Mientras que las utilidades netas

alcanzaron 2,958 millones de pesos.

“Este período representó avances significativos para nuestra institución, caracterizados

por un crecimiento financiero estable, una gestión prudente del riesgo y el

fortalecimiento de la confianza de nuestros socios ahorrantes y clientes”, subrayó Ariza.

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