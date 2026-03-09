- Publicidad -
Bancarias

APAP fortalece presencia en región norte

La entidad financiera eleva a 11 el número de oficinas de negocios en la región norte y a 55 el total de sucursales en todo el país.

PRIMICIAS DIGITAL9 de marzo de 2026
2 1 minuto de lectura

Santiago, R.D. – Como parte de su plan de expansión, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) continúa fortaleciendo su presencia en la región norte con la apertura de tres nuevas sucursales, en Santiago y Puerto Plata.

“Desde su modelo de negocio, la entidad se posiciona como un importante aliado en el fortalecimiento del sistema financiero, el impulso de los sectores productivos y el dinamismo económico”, destacó Gustavo Ariza, presidente ejecutivo de APAP.

“La estrategia de expansión de las operaciones refuerza nuestro enfoque en continuar trabajando centrado en las personas, la innovación y la inclusión financiera”, subrayó Ariza.

Las nuevas sucursales de Santiago, localizadas en Santiago Center y Plaza Amira, y la sucursal de Puerto Plata, ahora ubicada en el Centro Comercial Cedaky Mall, cuentan con un diseño moderno para una experiencia ágil y segura para los socios ahorrantes y clientes.

Con estas incorporaciones, APAP eleva a 11 el número de oficinas de negocios en la región norte y a 55 el total de sucursales en todo el país, complementando la atención presencial con el servicio de sus canales digitales.

Visited 2 times, 2 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL9 de marzo de 2026
2 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Crédito a mujeres crece 281% en una década impulsado por mayor empleo y menor morosidad, revela la ABA

9 de marzo de 2026

Banreservas identifica nuevas oportunidades inversión turística sostenible en ITB Berlín 2026

7 de marzo de 2026

Primicias marzo 2026, actualidad en RD y el mundo, línea dura acordada contra narcoterroristas en EU y AL, otros temas de impacto

7 de marzo de 2026

Primicias marzo 2026, Economía, nuevo aeropuerto, pérdida de miles de empleos en la construcción, hundimiento de mipymes, turismo, importancia de Expo Mipymes del BR, precio record del oro, bancos, Magín en Almuerzo Cámara Americana de Comercio, créditos formales a mujeres, análisis de la economía, otros temas

7 de marzo de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!