Anulan sentencia benévola a teniente que violó varias veces reclusa dominicana en cárcel federal de Brooklyn durante un año y designan nuevo juez

NUEVA YORK._ Un tribunal de apelaciones anuló la benévola sentencia de 10 años al ex teniente Carlos Martínez, del que se dijo también es dominicano, quien violó sexualmente durante un año, 2015-16 a una reclusa dominicana en la cárcel federal de Brooklyn, conocida como Centro Metropolitano de Detención (MDC) por considerar la condena inadecuada para el caso.

También se designó al juez hispano Ramón Ernesto Reyes Junior, nominado en 2023 por el presidente Joe Biden quien tendrá a cargo la causa contra Martínez por lo que no será procesado por el mismo juez que le impuso la leve sentencia alegando que el jurado no le creyó a la dominicana identificada en la corte como “María” quien dijo siempre fue obligada y forzada por el ex oficial que la llevaba a su oficina operativa de la prisión donde abusaba de ella.

El caso del ex teniente fue transferido a un juez diferente, después de que un panel de la corte de apelaciones dictaminara que el magistrado de la Corte Federal de Brooklyn, Edward Korman, le dio una sentencia demasiado leve y dudó inapropiadamente del testimonio de la víctima.

La jueza principal del Tribunal Federal de Brooklyn, Margo Brodie, ordenó que el caso fuera reasignado a otro juez, que es Reyes, sin ofrecer ninguna explicación en el expediente judicial sobre esa decisión.

El juez Korman, de 81 años, fue designado para el tribunal federal en 1985.

Martínez, de 54 años, violó repetidamente a la reclusa a la que llamaban a quien le ordenaba limpiar su oficina durante cinco meses, entre 2015 y 2016, según determinó un jurado en febrero de 2020.

Fue condenado por primera vez en un juicio en 2018, pero Korman anuló parte de esa condena después de que los fiscales revelaran que no le dieron a la defensa un memorando que detallaba una entrevista con otra reclusa que dijo que “María” le dijo que estaba teniendo relaciones con Martínez.

Eso condujo a un segundo juicio en 2020, que terminó con un veredicto mixto, con Martínez culpable de cinco cargos cada uno de abuso sexual por amenaza o miedo, y un cargo cada uno de privar a la víctima de sus derechos civiles y abuso sexual agravado.

En abril de 2022, Korman lo condenó a solo una década tras las rejas, la mitad de lo que pedían los fiscales, diciendo que no creía que “María” accediera a tener relaciones sexuales con Martínez por miedo a las amenazas o la fuerza y el jurado no lo creyó.

También dijo durante la sentencia: que “tengo que aceptar el veredicto del jurado a pesar de mis propias dudas sobre su credibilidad y se refirió a Martínez como una criminal no violenta”.

El 30 de julio de este año, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos dictaminó que Korman se había equivocado y ordenó que Martínez fuera sentenciado nuevamente en una fecha posterior.

“Un tribunal no puede elegir con qué condenas está de acuerdo y sentenciar a un acusado como si hubiera sido condenado sólo por esos delitos”, escribieron los jueces de apelaciones.

. Reyes fue designado juez de distrito de los Estados Unidos por Biden el 13 de noviembre de 2023, para ocupar el puesto que dejó vacante Kiyo A. Matsumoto, y entró en servicio el 14 de noviembre de ese mismo año.

Desde el 13 de febrero de 2006, hasta el momento de su nombramiento, Reyes se desempeñó como juez magistrado de los Estados Unidos para la corte federal del Distrito Este con sede en Brooklyn.

El juez Reyes obtuvo su licenciatura en la Universidad de Cornell en 1988, su doctorado en derecho en la Facultad de Derecho de Brooklyn en 1992 y su maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York en 1993.

Antes de su nombramiento en el tribunal federal, el juez Reyes fue fiscal adjunto de los Estados Unidos en la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur en Manhattan, donde se desempeñó como subdirector de apelaciones civiles.