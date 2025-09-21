Antonio Marte proclama que el PPG avanza sin pausa hacia los primeros lugares de cara al 2028

Azua de Compostela.- El presidente nacional del Partido Primero la Gente (PPG), Antonio Marte Familia, expresó que la organización que lidera trabaja sin pausa hasta lograr la meta trazada que es situarse entre las principales fuerzas políticas de la República Dominicana de cara a las elecciones de 2028.

El también senador de la República por la provincia Santiago Rodríguez expresó que, en cumplimiento de las leyes 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, el PPG trabaja de manera permanente e incansable en el Gran Santo Domingo y las restantes 30 provincias para tener listas y actualizadas todas las estructuras de dicha entidad

“Tal cual lo hemos dicho en cada una las asambleas que hemos celebrado en los últimos meses: ´en el PPG no estamos jugando´, estamos recomponiendo nuestras fuerzas y nos estamos preparando para estar en los primeros lugares con miras a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 2028”, proclamó Antonio Marte Familia.

El presidente del PPG emitió estas consideraciones al encabezó una gran asamblea, en la que juramentó la nueva estructura provincial de Azua, así como 33 las estructuras municipales, distritales y zonales de los municipios y distritos municipales de esa demarcación.

Las asambleas y juramentaciones que ha estado encabezando Antonio Marte se enmarcan en el Primer Congreso Nacional Extraordinario “José Francisco Peña Gómez”, el cual fue calificado como “muy exitoso” por el líder del PPG.

“Que gran asamblea compañeros, esta es una muestra más que fehaciente e indicativa de porqué el Partido Primero la Gente, en unos pocos meses de trabajo político-electoral, pasó de la casilla número 33 a la casilla número 18, y obtuvimos más de 100 mil votos en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del año 2024. Y es que, les repito ´en el PPG no estamos jugando´. Nos vamos a convertir en una de las primeras fuerzas políticas, somos gente de una sola cara, de una sola palabra y por eso la gente cree en nosotros”, manifestó Antonio Marte Familia.

Antonio Marte Familia reafirmó su compromiso de seguir trabajando en beneficio de la militancia y la dirigencia del Partido Primero la Gente.

Previo al discurso del senador Antonio Marte Familia, en la actividad hablaron el presidente del Comité Provincial del Partido Primero la Gente (PPG) en Azua, Luis Peguero, y el fundador y miembro de la Comisión Política, Víctor de León, además de Wagner Brito y Mayuli Méndez, pasados candidatos a diputados.

Cada uno de esos dirigentes resaltó el crecimiento del PPG así como la preocupación de Antonio Marte Familia en busca de elevar la calidad de vida de los dominicanos, por lo que favorecen que este líder político y legislador se presente como candidato presidencial en las elecciones de 2028.

Además del presidente del PPG, Antonio Marte Familia, en el acto participaron Jean Carlos Marte, presidente ejecutivo, Luis Rosado, secretario general, Tony Marte, secretario de Organización, así como varios miembros de la Comisión Política de esa organización.