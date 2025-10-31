Ante crisis de alimentos para 3 millones personas en NY gobernadora declara emergencia

NUEVA YORK.- Ante la crisis de alimentos para tres millones de neoyorkinos, entre ellos decenas de miles de dominicanos, en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), o cupones de alimentos, por la suspensión este 1 de noviembre del financiamiento federal, la gobernadora Kathy Hochul declaró este jueves el estado de emergencia en NY.

Nueva York administra cerca de 650 millones de dólares mensuales en beneficios del SNAP, financiados por el gobierno federal. Con el retiro de esos fondos, el estado enfrenta una crisis alimentaria potencial sin precedentes.

El Departamento de Agricultura de USA anunció la semana pasada que los pagos al Programa no se emitirían este 1 de noviembre, la primera vez en la historia reciente que el programa se suspende debido a un cierre.

La gobernadora destinará 65 millones de dólares adicionales para reforzar la red de bancos de alimentos, comedores comunitarios y despensas locales. Según el gobierno, estos recursos permitirán garantizar 40 millones de comidas para familias y adultos mayores que dependen del programa.

Es un ataque directo del gobierno federal a los más necesitados, «pero NY no permitirá que nadie pase hambre por decisiones políticas desde Washington», dijo Hochul.

El SNAP es un programa clave de beneficios que beneficia a más de 40 millones de personas en todo el país. Ahora, el cierre del gobierno amenaza con suspender los beneficios, lo que genera preocupación sobre a dónde acudirán para obtener alimentos millones de personas que dependen del programa.

Visited 3 times, 3 visit(s) today