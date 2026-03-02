Ante conflicto bélico en Medio Oriente, dominicanos en NYC llaman presidente Abinader prestar atención al pedido de Javier García

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en esta ciudad solicitan al presidente Luis Abinader prestar atención urgente al llamado efectuado el pasado fin de semana por el exministro de Industria y Comercio de la República Dominicana, Francisco Javier García, ante un aumento significativo en los precios internacionales del petróleo, provocado por el conflicto en Medio Oriente.

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con amplia experiencia en el Estado y como exministro de Industria y Comercio, señala que, para proteger al pueblo dominicano, el país y el Gobierno deben estar preparados para adoptar las medidas necesarias ante un posible incremento del petróleo en el mercado internacional.

García fundamenta su llamado en que el petróleo es el commodity con mayor incidencia en la estabilidad macroeconómica de la RD, debido a la alta dependencia del país de las importaciones de hidrocarburos.

“La situación en esa región estratégica podría agravarse si no se logra un acuerdo diplomático mediado por organismos internacionales”, especifica el dirigente político.

El presidente Abinader debería actuar de inmediato, ya que la confrontación podría escalar rápidamente, considerando las explosiones y acciones militares ya registradas en esa zona del mundo, indican los connacionales en un comunicado de prensa.

Los quisqueyanos en la Gran Manzana también coinciden con Javier García, quien subraya que la preservación de la estabilidad macroeconómica es clave para los intereses nacionales.

“Y nosotros, que vivimos en el exterior, debemos estar más atentos que nunca a nuestros familiares, amigos y relacionados en el país caribeño, porque cualquier aumento en los precios internacionales impactaría directamente la economía dominicana”.

Entre los firmantes del documento se encuentran Juan Mateo Báez, Andrés Cedepa, Pastor Lantigua, Ernesto Madera, Luisa de los Santos, Altagracia Jiménez, Miguelina de Herrera, Hugo Rojas, Envyra Marmolejos, Wilkin Sierra, Manuel Matos, Elpidio Bergés y Virgilio Ruiz, entre otros.

