Dominicanos en ExteriorNew York

ANOVA lanza nuevo sencillo «Así Fue» y participará en el concierto “Tributo a Johnny Pacheco” en El Bronx

Ramón Mercedes19 de febrero de 2026
1 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- Altagracia Nova, la impresionante cantante, compositora, actriz y empresaria, conocida artísticamente como ANOVA, lanzó más reciente sencillo «Así Fue», de Juan Gabriel.

Es la combinación perfecta de voces apasionadas y sentidas tejidas con un enfoque electrónico moderno, la definición perfecta de un movimiento audaz y único que está sucediendo en la industria de la música latina actual; un movimiento del regreso de la salsa del cual ella puede decir con orgullo que ha formado parte.

Afirma que continuará creando nuevas canciones y brindando una plataforma para otros artistas independientes que se abren camino en esta era de la industria musical.

Asimismo, ANOVA formará parte de los vocalistas principales del concierto “Tributo a Johnny Pacheco”, que se llevará a cabo este sábado 21 en el “Lehman Center for the Performing Arts”. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.com y la boletería de Lehman Center.

Rindió homenaje con orgullo al legendario maestro y padrino de la salsa, el dominicano Johnny Pacheco, en su álbum “Rompiendo Las Reglas”, que marcó el camino del movimiento salsero neoyorquino, impactando significativamente al mundo.

“Así Fue” está disponible actualmente en todas las plataformas de música en línea de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, y se distribuye a través del sello discográfico “ANOVA RECORDS”.

Para bookings, colaboraciones y sobre los próximos lanzamientos, videos musicales y presentaciones en vivo, visitar  www.anovaofficial.com e info@anovaofficial.com

