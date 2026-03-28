ANJE IMPULSA ALIANZA CON EL MICM

Santo Domingo, D.N. – La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)

continúa consolidando su rol como articulador del ecosistema empresarial joven, tras

establecer una mesa de trabajo de alto nivel junto al Ministerio de Industria, Comercio y

Mipymes (MICM), enfocada a fortalecer la competitividad y sostenibilidad de las

MIPYMES lideradas por jóvenes en la República Dominicana.

El encuentro, encabezado por el ministro Yayo Sanz Lovatón y el presidente de ANJE,

Boris De León Reyes, permitió trazar una hoja de ruta enfocada en generar condiciones

reales para la escalabilidad empresarial, el acceso a financiamiento de impacto y el

fortalecimiento de la seguridad jurídica.

Como parte de esta agenda, ANJE propuso la reactivación del Programa de Mentorías

ANJE-MICM, una iniciativa clave para conectar a emprendedores emergentes con

líderes empresariales consolidados. Este programa busca fortalecer las capacidades de

las nuevas empresas en áreas como estructuración financiera, gobierno corporativo y

expansión de mercado, contribuyendo a su crecimiento sostenible.

Desde la asociación, se reiteró la necesidad de avanzar hacia un ecosistema

emprendedor más competitivo y formal, destacando que la innovación y la atracción de

capital hacia las MIPYMES requieren de condiciones habilitantes claras, incluyendo

mejores alternativas de financiamiento y un sistema de justicia previsible y eficiente.

“En ANJE estamos comprometidos con impulsar políticas públicas que fomenten la

formalización y el crecimiento de las MIPYMES lideradas por jóvenes. Iniciativas

como la Certificación MIPYME Joven y el fortalecimiento del Régimen Simplificado

de Tributación (RST) son pasos fundamentales en esa dirección”, expresó De León

Reyes.

Asimismo, la organización valoró la apertura del MICM para promover un entorno

donde el Estado actúe como facilitador del emprendimiento, reduciendo barreras y

generando mayor confianza para la inversión.

La jornada concluyó con el compromiso de ambas instituciones de dar continuidad a

esta agenda a través de mesas técnicas, orientadas a modernizar los instrumentos de

financiamiento y fomento empresarial, reafirmando el papel de las MIPYMES como

motor clave del desarrollo económico nacional.

Visited 2 times, 2 visit(s) today