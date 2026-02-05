Andújar con los Padres, varios del Licey acuerdan para liga menor

SANTO DOMINGO (Licey.com)- Varios integrantes de la reserva nativa de los Tigres del Licey han logrado contratos de Ligas Mayores y liga menor con miras a la próxima temporada del béisbol de las Grandes Ligas.

Miguel Andújar alcanzó un acuerdo con los Padres de San Diego por un año y cuatro millones de dólares. Puede ganar más de dos millones en bonos por rendimiento. Bateó .318 con 10 jonrones y 44 impulsadas el año pasado con Atléticos y Cincinnati. En nueve años de experiencia tiene promedio de .282 con 53 jonrones y 223 remolcadas para Yankees, Piratas, Atléticos y Rojos.

El relevista zurdo Anderson Severino acordó con los Mets de Nueva York luego de pasar las dos anteriores campañas en la Liga Mexicana con un porcentaje de efectividad de 2.68 en 43 partidos y 46 ponches en 37 entradas en el 2025. Recibió invitación al campo de entrenamiento.

También con los Mets estampó su firma para ligas menores, el lanzador derecho Ofreidy Gómez. Con el Licey en la pasada estación otoño-invernal registró un porcentaje de carreras limpias de 2.77 con 22 ponchados en 13 episodios.

Otro relevista, en este caso Wander Suero, llegó a un acuerdo con los Atléticos tras dejar a los rivales en un porcentaje de bateo de .230 en el invierno pasado.

Con los Astros de Houston renovó el pitcher Enyel de los Santos, quien durante la temporada de Grandes Ligas del año pasado promedió 96.2 millas por hora en su bola rápida.

Misael Tamárez, otro relevista derecho como los anteriores tres, firmó contrato de ligas menores con los Padres de San Diego y fue asignado al equipo Triple, El Paso Chihuahuas.

El jugador del cuadro Liover Peguero firmó como agente libre con Filis de Filadelfia y estará con ese equipo en el campo de entrenamiento. Fue asignado a Lehigh Valley IronPigs (Triple A). Estuvo entre los 10 mejores prospectos de los Piratas entre 2020 y 2023. En 591 partidos de liga menor tiene 62 jonrones y 117 bases robadas. En 96 juegos con los Piratas dio 11 jonrones con seis dobles, 36 remolcadas y 10 bases robadas.

Sergio Alcántara acordó un contrato de liga menos con invitación al campo de entrenamiento con los Nacionales de Washington. Ha visto acción en cuatro temporadas de las Grandes Ligas y le agrega profundidad como un comodín en tres posiciones del cuadro.

Visited 4 times, 4 visit(s) today