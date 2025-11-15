Amplios sectores y personalidades resaltan aportes del periódico Primicias en 32 años de existencia

Diferentes sectores y personalidades de la nación resaltan los aportes del periodico Primicias a la defensa del periodismo profesional, ético, libre e independiente, su pluridad y a la democracia politica y económica de la República Dominicana y el mundo en sus 32 años de existencia.

CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA

La Cervecería Nacional Dominicana (CND), a través de Ana María Martínez, directora legal y asuntos corporativos de la empresa, expresa las más sinceras felicitaciones a Primicias y su equipo de trabajo por su 32 aniversario.

«Desde la publicacion de su primer número Primicias ha sido una voz valiente y comprometida con un periodismo de vanguardia plural, independiente y profundamente arraigado en el servicio del pueblo dominicano.Durante la tres décadas y medio ha mantenido íntegra su independencia, consolidádose como un baluarte del libre ejercicio informativo», expresa una comunicación enviada al director de Primicias, Alex Jiménez.

Y resalta que » celebramos su trayectoria con admiración por ediciones que han marcado la historia del periodismo nacional, tanto en su impresa como digital, velando siempre por la verdad, la ética y la democracia».

ACOPROVI

La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), a través de su presidenta, ingeniera Annerys Meléndez, felicita a Primicias por su aniverario número 32, «hito que representa años de compromiso con la información veraz, oportuna y de calidad, fortaleciendo así el periodismo y contribuyendo al desarrollo de una sociedad mejor informada y consciente de su entorno».

Esa organización reconoce la importancia del papel que Primicias desempeña en la construcción de la opinión pública, ofreciendo a los ciudadanos contenidos confiables y relevantes que permiten tomar decisiones informadas. Su labor ha sido esencial para mantener un espacio de comunicación profesional y responsable, donde la transparencia y la objetividad son valores fundamentrales».

ACOPROVI resalta «valoramos profundamente la dedicación de su equipo y el esfuerzo continuo por mantener altos estándares en la cobertura informativa.Sabemos que detrás de cada noticia hay un compromiso con la verdad, la ética y responsabnilidad social, elementos que fortalecen la credibilidad de su medio y lo convierten en un referente del periodismo dominicano».

BANESCO

Banesco, Banco Múltiple, resalta la trayectoria informativa de Primicias en sus 32 años de existencia.

«Este logro no solo refleja el paso del tiempo, sino también la dedicación, el esfuerzo constante, el compromiso con la verdad, la excelencia periodística y la ética que han caracterizado a su equipo a lo largo de estas más de tres décadas», le expresa Juan Carlos Carfneito, presidente ejecutivo de Banesco Banco Múltiple, a Alex Jiménez. director del periódico Primicias.

«Durante este tiempo Primicias se ha consolidado como una fuente confiable y de gran relevancia desempeñando un papel fundamental en la formacion de opinión y el fortalecimiento de una sociedad más informada, participativa y consciente de su entorno. Su labor ha marcado pauta en la cobertura de acontecimientos de interés nacional e internacional, manteniendo siempre altos estándares periodísticos», indica.

ADARS

La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), a través de su presidente ejecutivo, José Manuel Vargas Q., expresa su sincera y afectuosa felicitación a Primicias con motivo del 32 aniversario de su fundación.

«Es un honor para nosotros poder resaltar el arduo trabajo realizado desde hace más de tres décadas, que con dedicación y esfuerzo han logrado en su recorrido, manteniendo el compromiso de llevar informaciones veraces a cada sector», puntualiza.

DIRECCION CENTRAL DE LA POLICIA DE TURISMO

El licenciado Minoru Matsunaga Matsunaga, general de la Policia Nacional, Director Central de la Policía de Turismo, felicita a Primicias por el 32 aniversario, destacando su prestigio y aportes.

ARAPF

De su lado, Juan Miguel Madera, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Inc., felicita a Primicias y expresa que «a lo largo de estos 32 años Primicias ha sabido mantener un espacio comprometido con la verdad y la búsqueda constante de un periodismo transparente y cercano. Su liderazgo ha permitido que Primicias conserve una línea editorial firme, responsable y con una mirada crítica que entiquece la opinión pública».

Y agrega que «este aniversario es reflejo del esfuerzo en equipo, de la constancia y la pasión que imprimen en cada proyecto.Reconocemos el impacto positivo que ha tenido en la comunicacion nacional y el ejemplo de profesionalismo que representa su trabajo».

COMISION MILITAR Y POLICIAL MOPC

En tanto, el coronel ERD, Luis Rafael Herrera Almonte, Phd, director de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunciaciones, exprsa que «nos honra celebrar junto a ustedes el trigésimo segundo aniversario del periódico Primicias, valiosa entidad que por años ha sido ejemplo de compromiso, disciplina y dedicación.Su trayectoria histórica y el accionar diario, reflejan el alto sentido de responsabilidad y compromiso que les caracteriza»

DNCD

El vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), comunica sus felicitaciones a Primicias, «periódico que ha permanecido a través del tiempo por su credibilidad y por mantener una independencia informativa responsable frente a la sociedad, valores que han permitido forjar una identidad periodística respetable»

PRIMICIAS DESDE QUE NACIO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1993

El periódico Primicias, de Multimedios Primicias, es una columna de la democracia y defensa férrea a la libertad de expresión difusion del pensamiento.

Todos los días pone en alto su pluralidad y periodismo ético y profesional.

Defiende el periodismo profesional y combate la usurpación de la comunicación social.

MANUEL QUIROZ, EX VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA (SIP) y VETERANO DIRECTOR DE MEDIOS DE COMUNICACION EN EL PAIS

manuelquiroz01 (@Manuel Quiroz) posteó: Durante 32 años, el periódico Primicias ha sido abanderado, ejemplo y firme defensor del periodismo libre e independiente de ataduras para representar la expresión digna y auténtica de los mejores intereses y necesidades de la sociedad, bajo la guía de su director Alex Jiménez.

CON MI COMPAÑERA Y VICEPRESIDENTA EJECUTIVA DE PRIMICIAS, WANDA POLANCO

RERCUERDO DE ENCUENTRO HISTORICO CON EULALIO ALMONTE RUBIERA (LALO), EPD, DIRECTOR DE NOTI-TIEMPO Y DEL PERIODICO EL SOL. ALMONTE RUBIERA SE LA JUGO POR LA DEMOCRACIA DOMINICANA EN LOS TIEMPOS MAS DIFICILES.

TERTULIANDO CON CUQUIN VICTORIA

PRIMICIAS celebra 32 aniversario con un encuentro social en el Club Arroyo Hondo.En la imagen compartiendo con el ingeniero Gil Morales, presidente del Club Arroyo Hondo

El director de Primicias, Alex Jiménez, con Néstor Estévez, una voz noroestana, hijo de Sabaneta, Santiago Rodríguez, analista invitado de Primicias.Estévez siempre muy animado con su Abrazo Sabanetero.

PRIMICIAS EN UN ENCUENTRO EN EL SANTO DOMINGO COUNTRY CLUB CON MUY IMPORTANTES PERSONALIDADES DE LA NACION

PRIMICIAS EN LA PEÑA DE LA SIRENA CHURCHILL

PRIMICIAS ENLA TERTULIA UASDIANA

(FOTOS DOMINGO GOMEZ)

PRIMICIAS EN EL VIAJE DEL RETORNO DE LOS MOCANOS RESIDENTES EN SANTO DOMINGO

PRIMICIAS EN TERTULIA EN 360

EN TERTULIA EN EL RESTAURANT EN EL CLUB DEPORTIVO NACO

EN CANADA

EN LA TERTULIA ESPERANCEÑA

EN EL CONVITE BANILEJO CON GLOVIS REYES Y EL DIRECTOR DEL LISTIN DIARIO, MIGUEL FRANJUL

EN UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION

EN UN ALMUERZO DE SEABOARD CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION

COMPARTIENDO EN EL PIANO BAR DEL CLUB DEPORTIVO NACO

La caricatura de Daddy Romero y a su lado, el inolvidable doctor Victor Livio Cedeño, con grandes aportes como analista de Primicias, formador de generaciones de profesionales, batallador por la democracia dominicana.

Recuerdo de los encuentros del director de Primicias, Alex Jiménez, con Federico Henríquez Grateraux, EPD, ex director de medios de comunicación y exitoso intelectual dominicano

El director de Primicias, Alex Jiménez, en uno de los programas especializados que conduce en Su Mundo TV, Multimedios de gran penetración en República Dominicana y el mundo

RECUERDOS DE LA CELEBRACION DEL 30 ANIVERSARIO DE PRIMICIAS CON DESAYUNO EN EL CLUB PARAISO, EN LA CAPITAL DOMINICANA

RECUERDOS DEL 31 ANIVERSARIO DE PRIMICIAS

PRIMICIAS EN LA TERTULIA BOHEMIA

TERTULIA BOHEMIA Y PRIMICIAS EN LA RESIDENCIA DE CLARIDANIA MORONTA Y PECHE EN LOS RIOS, SANTO DOMINGO. RECORDAMOS A DON JULIO PERALTA, EX CONSUL DOMINICANO EN NEW YORK, GRAN HIJO DE LA PATRIA.

PRIMICIAS EN EL ABRAZO SABANETERO EN EL JARDIN BOTANICO

DISFRUTANDO LA NATURALEZA EN LA CUABA, SANTO DOMINGO

di

EN TERTULIA DE PRIMICIAS EN LA CUABA, SANTO DOMINGO

EN EL ENCUENTRO DE PRIMICIAS Y COOPPRIMICIAS EN LA CUABA SANTO DOMINGO

EN EL MUSEO DE LAS HERMANAS MIRABAL

EN LA PUESTA EN CIRCULACION DE UN LIBRO DE ROQUE ZABALA, COMPAÑERO DE PROMOCION EN LA UASD DEL DIRECTOR DE PRIMICIAS, ALEX JIMENEZ. ZABALA ES UN GRAN COLABORADOR DE PRIMICIAS

EN LA BOHEMIA DE LOS JUEVES EN EL CLUB NACO

ClARIDANIA MORONTA, GRAN COLABORADORA DE PRIMICIAS, CON NINI CAFFARO

TERTULIA BOHEMIA

Visited 1 times, 1 visit(s) today