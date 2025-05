Amplio operativo en bahía de Puerto Plata para retirar embarcaciones en mal estado

LUPERÓN (República Dominicana). – El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó un amplio operativo en la bahía Luperón, en Puerto Plata, para retirar embarcaciones en mal estado que, por años, han afectado esta importante área marítima.

El operativo se enfocó en la extracción de veleros y barcos de medio calado que habían sido abandonados en la bahía y que, con el tiempo, se hundieron o se deterioraron.

Así lo informó Juan Guzman, encargado provincial de Medio Ambiente, quien puntualizó que “estas embarcaciones han afectado un espacio marítimo que es necesario para una navegación segura”.

Indicó, además, que la extracción de estas embarcaciones “desaloja un espacio para que otras naves, por razones climáticas, puedan refugiarse en una de las bahías más seguras del mundo y, al mismo tiempo, se cumple con los protocolos establecidos para naves abandonadas”.

La Ley Núm. 5-23 del 19 de enero del 2023 tiene como objetivo regular, dentro del territorio dominicano, los hechos y relaciones jurídicas relativas a las naves marítimas nacionales y extranjeras, así como aquellos que surgen del transporte y demás actividades marítimas, para asegurar y proteger los legítimos derechos e intereses de las partes involucradas y, a la vez, promover la seguridad y el desarrollo del sector marítimo, la economía y el comercio del país.

Guzman indicó, que otro objetivo de este operativo es mejorar el paisaje de la bahía Luperón como destino turístico. “La extracción de estos barcos mejora el paisajismo en una bahía de alta visitación turística de personas y familias que tienen a la bahía Luperón como puerto de destino en sus travesías por el litoral atlántico y que llegan allí en sus veleros para estar en el lugar durante meses” expresó.

En los últimos años se han registrado incidentes que han afectado de manera significativa la calidad del agua en esta bahía. De acuerdo con un informe realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, en junio del 2023, la calidad del agua en la bahía estaba comprometida debido al alto estrés ambiental.

El informe detalla que muchas embarcaciones no cumplen con el protocolo establecido, ya que carecen de depósitos para desechos fecales y el 65 % de la población de Luperón no tiene conexión al sistema cloacal.

El documento establece que el 70 % de los barcos pesqueros son responsables del vertido de lubricantes. La contaminación del agua también es producida por reparaciones clandestinas, lavaderos de vehículos y problemas en motores de yolas.

Este operativo se enmarca en las acciones que el Ministerio de Medio Ambiente ha realizado para el rescate de la bahía Luperón. En noviembre del 2024 se llevó a cabo un operativo donde le fue otorgado un plazo de 15 días a ocupantes del Refugio de Vida Silvestre Bahía de Luperón para desalojar esta importante área protegida.

Esta medida fue tomada por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, luego de inspeccionar por segunda ocasión el lugar junto a una comisión, con lo cual se pudo constatar el daño en el humedal del sector Mangles Abajo, dentro del área protegida.

Henríquez, quien ha estado enfocado en promover el desarrollo turístico sostenible en este lugar, resaltó en esa ocasión la vital importancia para la economía local de esa zona y dijo que “la recuperación de este humedal es una acción crucial para preservar la biodiversidad en la bahía Luperón”.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener información confidencial y privilegiada con la intención de que sea utilizada por las personas u organizaciones a quienes está dirigida, por lo que su uso es exclusivo para su destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor de eliminarlo e informar al remitente del mensaje a través de un correo de respuesta. Si este es el caso, le notificamos que queda estrictamente prohibida la distribución o reproducción de este e-mail y/o sus anexos. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta comunicación que no estén acordes con su quehacer y fines, y que no se revistan de un carácter oficial.