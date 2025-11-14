AMCHAMDR aborda el impacto de la inteligencia artificial en energía, semiconductores y comercio electrónico

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), a través de su Comité de Tecnología e Innovación, realizó con éxito un encuentro en el que por tercer año consecutivo se abordaron tópicos de inteligencia artificial, pero en esta ocasión centrando la conversación en su aplicación práctica dentro de sectores estratégicos para el desarrollo del país como la energía, semiconductores y comercio electrónico.

El evento fue aperturado por Vivian Peña-Izquierdo, presidenta del CTI, y reunió a líderes del sector público y privado, quienes compartieron su visión sobre cómo la IA puede catalizar la productividad, sostenibilidad e innovación en la economía dominicana, a través de tres paneles dedicados a los sectores energía, semiconductores y comercio electrónico.

El primer panel, titulado “Energía sostenible para una economía inteligente: Sostenibilidad e Infraestructura para el Ecosistema de IA en República Dominicana”, abordó el papel de la energía como pilar fundamental para el desarrollo del ecosistema de inteligencia artificial del país, destacando que la expansión tecnológica requerirá un sistema eléctrico más robusto, sostenible y digitalizado. Los participantes coincidieron en que la IA permitirá optimizar la generación, distribución y consumo energético, integrando tecnologías como redes inteligentes, sistemas de almacenamiento y energías renovables que garanticen un suministro estable y competitivo.

Se resaltó además la necesidad de alianzas público-privadas que impulsen proyectos de infraestructura y digitalización, promoviendo un entorno más atractivo para la inversión tecnológica y la descarbonización del sector. En esta discusión participaron: Edy Jiménez, vicepresidente comercial de AES Dominicana; Oscar San Martin, Gerente General de CEPM; y Priamo Méndez, gerente de Desarrollo y Evaluación de Proyectos de Ege Haina. Fue moderado por María Waleska Álvarez, presidenta ejecutiva de NAP del Caribe y vicepresidenta del Consejo de AMCHAMDR.

La segunda discusión se enfocó en la oportunidad que representa para el país la integración de la IA en la industria de semiconductores, un sector que jugará un rol importante para el futuro de la manufactura avanzada y la transformación digital. Los panelistas destacaron que la República Dominicana cuenta con condiciones ideales para atraer inversión: ubicación estratégica, régimen de zonas francas, infraestructura logística moderna y estabilidad macroeconómica.

La conversación enfatizó la necesidad de desarrollar un ecosistema nacional de innovación basado en el talento humano, la conectividad y políticas industriales que faciliten la colaboración entre Estado, empresas y academia, subrayando que la inteligencia artificial será una herramienta operativa y un motor de competitividad y diferenciación, capaz de posicionar al país como un actor relevante en la cadena global de valor tecnológica. En este panel, titulado “Hacia una Estrategia Nacional de Semiconductores: La Inteligencia Artificial como catalizador del desarrollo tecnológico en República Dominicana”, participaron Eduardo Reyes, director de Tecnología de la Innovación de HIT; Johannes Kelner, viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales del MICM; Josian Acevedo, gerente de Industrialización de Eaton; y Karen Popa, Directora de Economic Zones de DP World Dominicana. Fue moderado por Carlos Flaquer, Co-founder & Chief Commercial Officer de Flai Logistic.

El tercer panel exploró cómo la inteligencia artificial está transformando el comercio electrónico y los servicios financieros, redefiniendo la relación entre las empresas y los consumidores. Su título fue “Inteligencia Artificial en el Comercio Electrónico: El Futuro de las Finanzas y el Consumo Digital en República Dominicana”. En este participaron: Rodrigo Barros de Paula, VP de Productos para el Caribe y Centroamérica de Visa; Freddy Pérez, VP de Seguridad de la Información, de Banco Promerica; Ana Lucia Magliano, Executive VP para LAC de Servicios, de MasterCard y Caterina Selman, gerente de División Data y Analítica de Qik. Fue moderado por Arturo López Valerio, Socio fundador – Tabuga,

Durante la discusión, los expertos coincidieron en que las soluciones basadas en IA están permitiendo mejorar la personalización, optimizar la detección de fraudes y fortalecer la confianza digital, aspectos esenciales para el crecimiento sostenido del consumo digital. Asimismo, resaltaron la importancia de construir estrategias de datos responsables que equilibren privacidad, rentabilidad e innovación, así como la necesidad de que las pymes integren estas herramientas para mantener su competitividad en el entorno financiero digital. La conversación destacó que el futuro del comercio electrónico en el país dependerá de la adopción inteligente de la tecnología y del fortalecimiento de la confianza de los usuarios en las plataformas digitales.

La conferencia central estuvo a cargo de José María Valdepeñas, fundador de Constant Balance Consulting, quien dictó las ventajas que representa la IA para las empresas, en su ponencia titulada “De la Intención a la Implementación: Cómo convertir la Inteligencia Artificial en una ventaja competitiva real”. Valdepeñas señaló que el principal reto no está en la tecnología, sino en la estrategia con la que se adopta, y propuso un enfoque de diagnóstico que permita a las organizaciones alinear sus proyectos de IA con los objetivos de negocio y las ventajas competitivas reales. Durante su intervención, enfatizó que la implementación de inteligencia artificial debe responder a tres vectores: eficiencia, productividad y diferenciación, con el propósito de convertir la IA en un instrumento que amplifique las capacidades humanas y genere valor sostenible.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Meiny González, vicepresidenta del CTI.

Este Talks contó con el patrocinio del Círculo Élite de AMCHAMDR: Citi, Grupo Rica, Squire Patton Boggs, Barrick Pueblo Viejo, Inicia, AES Dominicana, Grupo Humano, HIT Puerto Río Haina, Grupo SID, Grupo Puntacana, Altice, Grupo Estrella, Grupo Viamar, DP World, Claro y Banco Santa Cruz. También de nuestros patrocinadores: Banco Popular, Banco BHD, Banreservas, Cervecería Nacional Dominicana, Scotiabank, Universal, Seguros Reservas, Altio y One Origyn.

