Alto Manhattan ha sido escenario de violencia en últimos días

NUEVA YORK.- Varios hechos de violencia han arropado el sector del Alto Manhattan, área donde residen cientos de miles de dominicanos, dejando dos personas muertas por apuñalamientos.

Los informes de la Policía indican que el ciudadano Lev Vayner, de 80 años, murió apuñalado a manos de Alon Riabichev, de 45 años, su vecino.

Este hecho ocurrió en el propio apartamento de la víctima, ubicado en la calle Overlook Terrace con la calle 184, a una esquina de Broadway, en el sector de Washington Heights. El victimario fue apresado y declaró que lo hizo porque tuvo un «brote psicótico y lo mató».

Mientras, en la calle 204 casi con Broadway, en el sector de Inwood- una mujer de 64 años caminaba tranquilamente en horas de la tarde y de repente un joven disparó su pistola siendo alcanzada por un disparo que la impactó en el glúteo izquierdo.

Ella fue traslada al hospital donde se recupera, el pistolero huyó y es perseguido por un escuadrón de detectives.

Asimismo, el dominicano Luis Márquez, de 41 años, y había matado hace pocos días a su exnovia, Carmen López, de 47, con más de 20 puñaladas, a eso de las 3:00 de la mañana cuando ella regresa de una actividad social, al edificio donde vivía, ubicado en el 409 W de la calle 129.

Márquez fue acusado de asesinato en segundo grado, un delito grave de clase A que conlleva una sentencia máxima de hasta 25 años de cárcel a cadena perpetua.

