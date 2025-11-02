Alto dirigente FP, Erasmo Brito pide a presidentes de bases de la FP en SDN escoger a Víctor Pavón como secretario general

Santo Domingo.- El miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo (FP9 y encargado del bloque 6 del sector Los Guaricanos en Santo Domingo Norte, Éramos Brito, sugirió a los presidentes bases de esa entidad en Santo Domingo Norte (SDN) escoger de manera unánime a Víctor Pavón como secretario general de la FP en esa demarcación.

Brito dijo que el empresario Víctor Pavón reúne las cualidades necesarias para dinamizar e impulsar el partido con miras a lograr la victoria electoral en la demarcación en el 2028.

“Víctor Pavón es un compañero que respeta los métodos de trabajo, la disciplina interna y es un político que desde la fundación de la entidad trabaja día y noche para que Leonel Fernández y el partido logren ganar abrumadoramente las elecciones, a fin de producir desde el gobierno las grandes transformaciones sociales que requiere el pueblo”, destacó.

Señaló que Pavón es leal al líder y al partido y uno de los pocos dirigentes solidario que ha sacrificado sus negocios para elevar la matrícula del partido no solo en SD, sino en varias provincias del país.

Indicó que Pavón es un ente de equilibrio y liderazgo con suficiente madurez y capacidad para poner el partido en SDN a tono con lo que requiere la modernidad respetando siempre los métodos de trabajo y la línea política y orgánica del partido.

“En este momento de fortalecimiento institucional se requiere en el partido un compañero como Pavón, ya que cuenta con credibilidad y liderazgo en el seno del pueblo, así como disponibilidad para hacer que nuestra organización mantenga una dinámica permanente de crecimiento que sea capaz de lograr que los sectores organizado de SDN respalden el discurso de nuestro líder y las acciones políticas del partidos”, ponderó.

Erasmo Brito agregó que con la ratificación de Pablo Olmos como presidente de la FP en SDN y la segura elección de Víctor Pavón en la próxima asamblea de presidentes de direcciones de bases y medias, el partido saldrá fortalecido y en condiciones de producir un impacto político favorable a la línea trazada por la institución para conquistar el poder en el 2028

Desde la fundación de la FP, Pavón es integrante de la Dirección Central de esa organización y uno de los principales dirigentes en SDN, fue candidato a diputado en el 2024.

Autor Francis Pérez

