Algunas Primicias de la Mujer Dominicana

POR JUAN CRUZ TRIFFOLIO

Sociólogo – Comunicador Dominicano

Triffolio@gmail.com

La lucha de la mujer dominicana por alcanzar una posición relevante a consecuencia de su formación académica, técnica y universitaria, ha sido constante, ardua y prolongada.

Interesantes y diversos legados sobre sus justas jornadas de protestas ponen de manifiesto la tenacidad y el coraje encarnado por aquellas aguerridas dominicanas motivadas a ganar y desempeñar el posicionamiento social que, como esforzadas ciudadanas, para aquel entonces, merecían.

A manera de recordatorio y en ánimo de no ser arropadas por el manto del olvido, enunciamos algunos hitos de esas protagonistas de incontables batallas reivindicativas, conscientes o espontáneas que, cimentadas en el sacrificio y la perseverancia, vencieron significativas barreras y lograron convertir sus valiosas aspiraciones en una hermosa y estimulante realidad.

Han sido ellas quienes, proyectando un significativo paradigma a emular, con sus nobles acciones y sus singulares compromisos dejaron como patrimonios interesantes primicias a siempre tener en consideración y que a continuación procedemos a enunciar.

La primera mujer dominicana que se atrevió a realizar estudios profesionales en el área del Derecho, en 1913, en el denominado Instituto de Derecho, responde al nombre de Ana Teresa Paradas Sánchez, siendo valorada por sus compañeros de aulas como “una oveja entre lobos”.

La primera obstetra o partera en graduarse en el en 1901, en el Instituto Profesional, lleva por nombre Eloisa Espejo Vda. Linares, alcanzado tal honor sin asistir a su centro de estudios como alumna regular.

Las primeras mujeres en alcanzar el título de Licenciada en Farmacia en la República Dominicana fueron las hermanas Argentina y Urania Montás, el 20 de octubre de 1916.

La primera dominicana en lograr el título de profesional en Cirugía Dental lleva por nombre Victoria Sofía Oliva, en octubre del 1917.

La primera Doctora en Medicina, en el país, se conoce como la petromacorisana Andrea Evangelina Rodríguez Perozo, en 1919. También se especializó en pediatría, ginecología y obstetricia en París entre 1920 y 1925.

La primera dominicana en investirse como Ingeniera fue la joven Cándida Noboa, en el año 1937.

La primera mujer graduada como Licenciada Contadora Pública Autorizada, en la Universidad de Santo Domingo, se conoce como Ana Teodosia Job Santana, quien obtuvo el exequátur en 1952.

Edna Garrido de Boggs es considerada como la primera antropóloga dominicana, graduada en los Estados Unidos.

La primera dominicana que organizó y dirigió una orquesta femenina lleva por nombre Monina Cámpora.

La primera actriz dominicana que triunfó en el cine, teatro y TV, en México, se conoce como Niobe Billini,

Lilian Portalatín Sosa es considerada como la primera dominicana, oriunda de La Vega, en ocupar la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, asumiendo sus funciones el 9 de marzo de 1964, marcando un precedente histórico al convertirse en la primera fémina en ocupar una Secretaría de Estado.

La primera dominicana candidata vicepresidencial de la República responde al nombre de Josefina Padilla viuda Sánchez.

La primera mujer piloto en la República Dominicana se denomina Yolanda Vallejo viuda Naranjo.

Isabel Mayer, fue la primera dominicana en ocupar un puesto de alta relevancia en el Poder Legislativo, siendo la primera senadora de la República Dominicana.

Rafaela Alburquerque («Lila») fue elegida como la primera dominicana en ocupar la Presidencia de la Cámara de Diputados del país.

Milady Félix de L’Official hizo historia, en 1942, al convertirse en la primera mujer dominicana en ocupar una curul en la Cámara de Diputados.

Minou Tavárez Mirabal es considerada como la primera mujer en ser candidata presidencial de un partido político en la República Dominicana.

Carolina Mejía es asumida como la primera dominicana en ser Alcaldesa del Distrito Nacional.

Gloria Mercedes Mota, natural de El Seibo, enfermera del Hospital Dr. Ramón de Lara, de la Base Aérea de San Isidro, se convirtió el 9 de marzo de 1966, con apenas 23 años de edad, en la primera mujer dominicana paracaidista.

María Blasina Cruz de Jesús, Elvira Lithgow Batista y Ana Teolinda Germán, fueron las tres primeras mujeres asimiladas a la Policía Nacional, quienes laboraron como oficinistas en el Gabinete de Identificación, situado en la segunda planta de Radio Patrulla y tomaron posesión de sus cargos el 6 de mayo de 1966.

Reconociendo que aún existen otras primicias interesantes cuyo protagonismo recae en extraordinarias y ejemplarizantes mujeres dominicanas, por razones de espacio, nos vemos en la necesidad de hacer una pausa, no obstante, asumir el compromiso de ampliar estos apuntes.

¡¡Así será, no desesperéis…!!

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