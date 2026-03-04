Alfredo Pacheco recibe y respalda entrega de nueva cédula

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, conjuntamente con la vicepresidenta, Dharuelly D´Aza y el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, encabezaron la apertura de entrega de la nueva cédula de identidad y electoral a legisladores de las diferentes bancadas políticas.

Al pronunciar las palabras centrales en la actividad, efectuada en la sede principal del órgano electoral, Pacheco respaldó el proceso del nuevo documento, señalando que contiene más de cien nuevas medidas de seguridad.

“Lo respaldamos porque este documento va a dotar de mayor seguridad a los ciudadanos dominicanos y, porque además va a traer mayor seguridad para las diferentes transacciones que se hacen en la República Dominicana y sobre todo a la identidad de las personas, evitando las suplantaciones, los fraudes y una serie de situaciones que se dan”, enfatizó.

Destacó esa apertura de la JCE hacia la modernidad que representa el tener un documento de estándares internacionales tan alto como es la nueva cédula de identidad y electoral, que no solo es el cambio del simple documento, sino que viene a traer una nueva forma del dominicano identificarse.

“Si lo valoramos con la coincidencia de la implementación de un nuevo pasaporte que se está haciendo ya en la República Dominicana, el pasaporte electrónico, la nueva licencia y otras documentaciones, podemos decir que la República Dominicana en materia de identidad y de documentación para sus ciudadanos está dando un paso de avance significativo”, agregó Pacheco.

Celebró que la JCE abrió las puertas de ese proceso, extremadamente importante para los diputados de las bancadas de los distintos partidos políticos, los cuales acudirán hasta el viernes a recibir su nueva cédula.

Además de Pacheco y los diputados, así como del presidente de la JCE, participaron el miembro del organismo Samir Rafael Chami Isa y su suplente María Estela de León Veloz.

