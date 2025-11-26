Alfredo Pacheco afirma se han logrados amplios consensos para la aprobación del Código Procesal Penal

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó este miércoles que la Comisión Especial de diputados que estudia el proyecto de ley de modificación al Código Procesal Penal, logró, la noche de ayer martes, amplios niveles de consenso para su aprobación.

En ese sentido, Pacheco dijo que entre hoy miércoles, mañana y pasado, la Comisión va a valorar los acuerdos que se alcanzaron con los diferentes actores de la vida nacional que vinieron a la Cámara de Diputados.

“La Comisión formó una subcomisión, y esa subcomisión, igual que pasó con el Código Penal, pudo lograr acuerdos fundamentales sobre esta importante pieza legislativa y con esos acuerdos la Comisión trabajará y luego el Pleno tiene la facultad de ver todo lo que fue, en detalle, el informe de la Comisión”, manifestó.

Para lograr la aprobación del proyecto, el presidente de los diputados anunció la celebración de una sesión extraordinaria para el próximo lunes 1 de diciembre a partir de las 2:00 pm. “El lunes, aunque es un único tema, vengan preparados, porque necesitamos el tiempo suficiente para poder discutirlo con amplitud y si no podemos aprobarlo el lunes, seguiremos el martes”.

El Código Procesal Penal fue aprobado en el Senado de la República y actualmente es ampliamente estudiado por dos Comisiones de diputados.

