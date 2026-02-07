Alexis Peguero: “Atletismo liquidó los 12 millones entregó el COD para los atletas”

El presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo, ingeniero Alexis Peguero, declaró que ya liquidó los 12 millones de pesos que recibió del Comité Olímpico de los fondos aportados por MIDEREC en el 2025 para la preparación de los atletas y los últimos seis millones recibidos también han sido liquidados y así se lo hizo saber al presidente del COD, Garibaldi Bautista.

Indicó que ya los primeros seis millones habían sido liquidados al COD, ahora tocaba liquidar los últimos seis millones. La comunicación está firmada por su persona y el secretario general de la Federación, Mariano Cedeño.

Afirmó que los atletas se están preparando de cara a los venideros XXV Juegos Centroamericanos y el Caribe que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto venidero.

“Nuestros atletas, nueva vez, pondrán en alto la bandera tricolor y correrán delante de su público lo que será un momento especial para ellos”, sostuvo Peguero.

Asimismo, tuvo palabras de elogios para el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quien este martes entregó una tercera partida de 250 millones de pesos al COD para totalizar unos 565 millones de pesos para la preparación de los atletas.

A continuación, el texto de la carta dirigida al presidente del COD:

Santo Domingo, D.N 4 de febrero, 2026,

Ing. Garibaldi Bautista, presidente del Comité

Olímpico Dominicano,

Sus manos.

Su despacho:

Distinguido presidente:

Después de un cordial saludo atlético, la presente es para remitirle la liquidación del aporte del Ministerio de Deportes por un monto de RD$6,000,000.00 pesos, de la segunda partida recibida, para ser usado en la preparación de los atletas de la federación año 2025 con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 a celebrarse en nuestro país (Ver relación de cheques anexa).

Monto depositado por el Comité Olímpico y el monto liquidado por la institución fue de RD$5,981,778.00 pesos. “Les informamos que el señor Alexis Peguero presidente devolvió la suma de RD$20,000.00 pesos”

En espera de contar una vez más con su apoyo,

Atentamente, Alexis Peguero Presidente y Mariano Cedeño, secretario general

PIE DE FOTO

ING. ALEXIS PEGUERO, PRESIDENTE DE LA FEDERACION DOMINICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO.

