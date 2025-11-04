Alexandra Izquierdo destaca legado de Joaquín Balaguer y plantea debilidades Abinader

Santo Domingo. – La destacada política y dirigente empresarial Alexandra Izquierdo resaltó el legado dejado por el expresidente Joaquín Balaguer, a quien definió como un ejemplo de cómo se gobierna y se hace política con visión de Estado.

“Balaguer dejó un ejemplo muy grande al país de cómo se gobierna bien y se hace política. Siempre me trató con respeto y reconocimiento”, expresó Izquierdo.

Izquierdo dijo, además, que todos, incluso sus adversarios toman como ejemplo la forma de gobernar de Balaguer dada su impronta como jefe de Estado y de gobierno.

En cuanto a la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consideró que el pueblo le otorgó todo el poder a esa organización, lo cual, a su juicio, fue un error. “Debió haber un equilibrio en la cuota de poder. El gobierno tiene debilidades, sobre todo en la inversión pública”, enfatizó.

Sobre las aspiraciones presidenciales con miras a las elecciones de 2028, Izquierdo observó que dentro del PRM existe un desborde de precandidatos, y valoró la decisión del presidente Luis Abinader de paralizar las campañas internas para evitar el uso de recursos del Estado.

“El presidente Abinader tiene que trabajar para que su partido se mantenga en el poder. Debe fortalecer el trabajo interno, especialmente en el tema de la corrupción, como el caso de SENASA, que resulta muy preocupante”, sostuvo.

Asimismo, mostró preocupación por la situación de la oposición política, a la que calificó como dividida, lo que —dijo— le dificultará alcanzar el poder en 2026.

Consideró que Leonel Fernández es quien actualmente aglutina la oposición y debería ser el candidato presidencial, aunque reconoció el potencial de Omar Fernández. “El hijo y el padre, si continúan con el nivel de aceptación que tienen y logran resolver la división, tendrán grandes perspectivas para las próximas elecciones presidenciales”, afirmó.

Respecto al narcotráfico, Izquierdo manifestó su inquietud por la presencia de personas vinculadas a ese flagelo dentro del partido oficialista.

“Es muy preocupante que el partido de gobierno tenga personas ligadas a esos temas; eso le hace mucho daño al partido”, advirtió. En torno a la propuesta del senador Omar Fernández de indexar los salarios, Izquierdo consideró que esa medida debe estar acompañada de una reforma fiscal integral.

Finalmente, señaló que actualmente el país experimenta un descrecimiento económico, aunque reconoció que la inflación se ha mantenido controlada conforme a los objetivos del Banco Central.







Visited 4 times, 4 visit(s) today