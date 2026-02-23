Alex Mordan presenta propuesta de unidad, fortalecimiento institucional y renovación del PRM en Santo Domingo Este

Santo Domingo Este.– El dirigente político Alex Mordan realizó un firme llamado a la unidad, al fortalecimiento institucional y a la modernización del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Este, al presentar una visión estructurada de trabajo orientada a consolidar la organización, fortalecer su dirigencia y garantizar la continuidad del proyecto político de gobierno.

Durante un encuentro con dirigentes, militantes y líderes comunitarios, Mordan expresó que el momento histórico que vive el partido exige cohesión interna, defensa activa de la gestión gubernamental y una estructura municipal sólida en el territorio electoral más importante del país.

El dirigente subrayó que su propuesta se fundamenta en varios ejes estratégicos, entre ellos la promoción y defensa permanente de la obra de gobierno encabezada por el presidente Luis Abinader, destacando que los avances alcanzados en los últimos años constituyen una transformación histórica en la administración pública y en la calidad de vida de la población.

Asimismo, planteó la necesidad de construir un PRM municipal más amplio, organizado y confiable, que fortalezca el vínculo con la sociedad, proteja a su base partidaria y garantice una dirigencia cercana a los compañeros y compañeras.

Mordan explicó que la nueva etapa del partido requiere impulsar programas de capacitación y formación de liderazgo para la dirigencia municipal, con el objetivo de elevar la capacidad política, organizativa y de gestión de quienes representen la organización en el territorio, promoviendo además la integración de nuevas generaciones con arraigo comunitario.

En ese mismo orden, propuso la implementación de nuevas herramientas de comunicación política y organizacional que permitan mejorar la relación con la militancia, fortalecer la presencia territorial y mantener una defensa efectiva de las ejecutorias del gobierno ante la opinión pública.

“El país necesita un PRM fuerte, cohesionado, transparente y organizado en Santo Domingo Este. Este es el tiempo de la unidad, del diálogo, de la concertación y de un liderazgo que inspire confianza tanto dentro del partido como en la ciudadanía”, manifestó.

El dirigente confirmó sus aspiraciones a presidir el PRM en el municipio, indicando que su proyecto busca consolidar una dirección con legitimidad política, capacidad de gestión, respeto a la militancia y compromiso con la continuidad del desarrollo nacional más allá del 2028.

“El PRM debe seguir siendo un partido del cambio, que escuche a su base, que forme nuevos líderes, que defienda su obra de gobierno y que mantenga una conexión real con la gente.

Nuestro compromiso es construir una organización municipal fuerte, moderna y preparada para los desafíos del futuro”, concluyó.

El encuentro forma parte de una agenda de diálogo político orientada a promover la unidad interna, fortalecer la estructura territorial y consolidar una visión compartida sobre el futuro del PRM en Santo Domingo Este.

