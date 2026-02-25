Alex Méndez demanda al alcalde de Paterson limpiar calles que causan inconvenientes a los residentes

PATERSON, Nueva Jersey.- El dominicano Alex Méndez, concejal del “Tercer Barrio” en esta ciudad, está exigiendo al actual alcalde, André Sayegh, de origen árabe, que limpie las calles de nieve y basura acumulada para mejorar el desplazamiento de los residentes, quienes están teniendo problemas al transitar por la situación descrita.

Paterson, con una población de 159,732 personas y 21,8 km² de superficie, es la tercera ciudad más poblada del estado, por detrás de Newark y Jersey City. Se debe recoger la nieve en los vecindarios, reemplazando los días de limpieza de calles por recogida de nieve.

Durante el día, las personas trabajan y tienen que mover sus autos; en muchos casos, se les hace imposible caminar o usar sus vehículos para dirigirse al trabajo.

«Una práctica que el alcalde Sayegh está permitiendo, y que crea malestar entre los propietarios de vehículos que pagan impuestos, es la colocación de sillas, cubos y conos que algunos ponen frente o cerca de sus hogares o lugares de trabajo para reservar el estacionamiento», afirmó Méndez, un funcionario municipal muy valorado por los votantes de la ciudad.

