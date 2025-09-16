Alcaldía NYC ha beneficiado más de 250 mil personas con los Centros Workforce1

NUEVA YORK.- Más de 250.000 personas se han beneficiado de los 18 Centros Profesionales Workforce1 en los cinco condados desde el inicio de la administración del alcalde Eric Adams en 2021, y más de 80.000 se han conectado con nuevos empleos bien remunerados a través de los centros.

El comisionado del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas de la ciudad (SBS), Dynishal Gross, señaló que los Centros Profesionales, las Salas de Contratación y las Ferias de Empleo de Workforce1 habían conectado a miles de neoyorquinos que viven en áreas con el mayor desempleo con oportunidades económicas.

Los Centros brindan una gran variedad de servicios, como colocación laboral, orientación, capacitación y talleres de currículum vitae, y se asocian con varias agencias de la ciudad y socios del sector privado, así como con la Oficina de Desarrollo del Talento y la Fuerza Laboral de NYC.

Gross también anunció la expansión de la Iniciativa Jobs NYC, con socios comunitarios como Bronx Tech Hub, que está lanzando un programa de capacitación de seis semanas en ingeniería de inteligencia artificial; el Proyecto Comunitario Inspirado, que financiará el Programa de Aprendizaje de Salud Conductual para apoyar a los aprendices actuales con capacitación clínica paga, instrucción semanal, tutoría y certificación.

Asimismo, Oportunidades para un Mañana Mejor, que lanzará un programa de HVAC, Energía Renovable y Construcción Sostenible para 35 aprendices.

«Entre el compromiso de SBS de brindar programas de capacitación gratuitos y transformadores, servicios especializados para conectar a los neoyorquinos con oportunidades profesionales en industrias de alto crecimiento y alta demanda, y ayudar a las pequeñas empresas a contratar localmente, seguimos trabajando para reducir el desempleo e impulsar una participación laboral récord», dijo Gross.

Además, la Oficina de Desarrollo del Talento y la Fuerza Laboral de NYC está en vías de cumplir la meta del alcalde Adams de brindar oportunidades de aprendizaje a 30,000 neoyorquinos para 2030 a través de su programa «Acelerador de Aprendizaje”.

Hasta la fecha, según informaron las autoridades, NYC Talent ha conectado a 15,000 neoyorquinos con modelos de aprendizaje, creando una trayectoria profesional para estudiantes y jóvenes.