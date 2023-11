Alcaldía del DN inicia este martes asambleas del Presupuesto Participativo Municipal 2024

Santo Domingo D.N.- La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) inició este martes 7 de noviembre, las asambleas de consulta del Presupuesto Participativo Municipal 2024 (PPM), para promover la participación de la comunidad en la toma de decisiones respecto a la asignación de recursos para el próximo año.

Así lo informó la Dirección de Desarrollo Comunitario del Cabildo. Estas asambleas se encuentran regidas por el reglamento del Concejo Municipal, que se establece en su capítulo III, artículo 236 sobre el Presupuesto Participativo. El objetivo principal del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) es establecer mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio, con un enfoque especial en el 40 % de la transferencia asignada a los municipios por la Ley de Presupuesto Nacional.

El proceso de Presupuesto Participativo representa un paso importante hacia una mayor transparencia y participación en la gestión de recursos públicos. El ADN invita a todos los ciudadanos a involucrarse activamente en estas asambleas para contribuir al desarrollo y bienestar de la ciudad.

En septiembre de esta año, el Concejo de Regidores del DN aprobó el PPM 2024 por un monto de 150 millones de pesos, que serán destinados para el desarrollo de 50 obras en diversos sectores por un monto máximo de RD$3 millones cada una.

Los regidores que conforman la comisión del PPM se encargan de verificar que el proceso se esté ejecutando de la manera correspondiente. Está comitiva está compuesta por Francisca Jáquez, como presidenta, Fernando Acosta vicepresidente, Robert Martínez, Elías Reynoso, Euri Javier, Franklin Ferreras, Francisco Regalado, Roberta Pérez, Edickson Herrera, Yovany Moya y Junior Castillo (Nuno) como miembros.

A continuación, el calendario detallado de las asambleas por circunscripciones, junto con los lugares, fechas y horarios correspondientes. Para obtener información adicional y actualizada sobre estos eventos, te invitamos a visitar nuestras redes sociales en @alcaldiadn y nuestra página web oficial.

Desde este martes 7 de noviembre hasta el viernes 10 corresponde a la circunscripción número 1.

El martes 7 será el encuentro del bloque 1 que corresponde a los sectores Mata Hambre y La Paz a realizarse en el club Orlando Martínez a las 4:00 p.m y Honduras, 30 de Mayo y Atala en el Club Honduras a las 5:00 p.m.

El bloque 2 se reunirá el miércoles 8 en los sectores Ensanche Quisqueya, Los Praditos, Manganagua, Evaristo Morales y La Yuca en el club Los Picapiedras a las 5:00 p.m. y el mismo día el bloque 3 correspondiente a la urb. La Costa KM 7, en el Club Tropical a las 6:00 p.m.

Los bloques 3 y 4 serán el 9 de noviembre para San Miguel Km. 8 ½, Enriquillo Km.8 y Luz Consuelo Norte en el Club Miramar a las 5:00 p.m. Para San Carlos y Ensanche Lugo en el Club San Carlos el 10 de noviembre a las 5:00 p.m.

La circunscripción número 2 inicia sus consultas del 11 de noviembre hasta el 15.

Inicia con el bloque 1 que corresponde a La Cementera, Puerto Isabela II, Loma del Chivo y Cristo Rey en la Parroquia Cristo a las 10:00 a.m. Ese mismo sábado 11 de noviembre tocará al bloque 2 con Fundación, Palma Real, La Hondonada, La Isabela, Madre Vieja, Arroyo Manzano y San Diego en la Funeraria Municipal Los Girasoles a las 2:00 p.m.

Continuando el sábado 11 con el bloque 3 que incluye el barrio Cuba en la Iglesia de los Mormones a las 4:00 p.m. y una hora más tarde a las 5:00 p.m. para La Esperanza y Los Ríos en el mimo lugar.

El lunes 13 de noviembre toca al bloque 4 que incluye Los Tutumos en el salón Comunal a las 4:00 p.m y para el martes 14 el bloque 5 que corresponde al Km 11 Altos de Arroyo Hondo y Los Peralejos en la Escuela La Yuca a las 4:00 p.m

El miércoles 15 de noviembre toca a los bloques 6 y 7. El bloque 6 incluye a Ensanche la Fe a realizarse en la iglesia de Dios la 33, a las 4:00 p.m. En tanto el bloque 4 será con Vietnam- Los Pipises, viejo arroyo Hondo en la iglesia Perpetuo Socorro a las 5:00 p.m.

Para el bloque 8 que incluye el Claret será en el Malaquías Salón Multiusos el 15 de noviembre a las 6:00 p.m.

Para la circunscripción 3 las consultas inician el 16 de noviembre hasta el 21.

El primer bloque será el día 16 con Villa Francisca en la iglesia Menonita, a las 4:00 p.m. Mejoramiento Social en el Club Bameso a las 5:00 p.m. y Villa María en el Colegio San Gabriel a las 6:00 p.m.

El bloque 2 que incluye La Ciénaga de los Guandules será el 17 de noviembre en el Club Bomberito a las 4:00 p.m y para Guachupita el mismo día en la Casa Comunitaria a las 6:00 p.m.

El tercer bloque incluye el sector 27 de Febrero a realizarse en la Capilla La Altagracia el sábado 18 a las 4:00 p.m, el Ensanche Espaillat que será en Varias Luces a las 5:00 p.m. y María Auxiliadora en el club que lleva el mismo nombre a las 6:00 p.m.

El domingo 19 corresponde a el bloque 4, que incluye Las Cañitas, en la Escuela Santo Domingo a las 5:00 p.m. Gualey en Agrocudegua a las 4:00 p.m. y el Simón Bolívar en el Politécnico Sra. Del Carmen a las 6:00 p.m.

En el bloque 5 está incluida La Surza en la funeraria con el mismo nombre a las 4:00 p.m. el lunes 20. Ese mismo día corresponde a el Matadero de Capotillo en el Hospital Moscoso Puello a las 5:00 p.m. y el Ensache Luperón en el Club Luperón a las 6:00 p.m.

Las consultas cierran el 21 de noviembre con el bloque 6. En este tocan a Villa Juana a realizarse en el Club Mauricio Báez, a las 9:00 a.m. Villas Agrícolas en el Club los Pioneros a las 10:00 a.m. y Villa Consuelo en el Club Rafael Barias a las 11:00 a.m.