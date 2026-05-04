Alcalde Ulises Rodríguez entrega utilería deportiva en Altos de Rafey

Santiago, R.D. – 4 de mayo de 2026.-Como parte de su política de respaldo al deporte y con el propósito de ofrecer a las comunidades mayores oportunidades de integración social, recreación sana y desarrollo juvenil, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, encabezó la entrega de utilería deportiva en la recién remodelada cancha del sector Altos de Rafey.

La iniciativa busca fortalecer la práctica deportiva en distintos sectores del municipio, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes, quienes ahora cuentan con un espacio más adecuado, moderno y seguro para desarrollar sus habilidades en disciplinas como baloncesto y voleibol.

El alcalde Rodríguez entregó numerosos balones para la práctica de baloncesto y voleibol, reafirmando su compromiso con el deporte como vía para construir comunidades más integradas, activas y respaldada

Durante el acto, Rodríguez recordó que una de sus promesas de campaña fue rescatar las instalaciones deportivas municipales, compromiso que, según afirmó, se ha venido cumpliendo desde el inicio de su gestión.

“Prometimos que iríamos al rescate de las instalaciones deportivas municipales, y así lo hemos hecho. En dos años de gestión hemos intervenido más de 150 instalaciones, entre canchas y estadios, para la práctica deportiva. Es una promesa de campaña que estamos cumpliendo”, expresó el alcalde.

El ejecutivo municipal destacó que el apoyo al deporte no se limita únicamente a la rehabilitación de espacios físicos, sino que también incluye la entrega de los implementos necesarios para que las comunidades puedan aprovechar plenamente esas instalaciones.

Rodríguez sostuvo que el deporte representa una herramienta fundamental para promover la convivencia, alejar a los jóvenes de los vicios y fortalecer el sentido de comunidad. En ese sentido, afirmó que su administración continuará impulsando acciones que permitan a los barrios y sectores contar con espacios dignos para la recreación y el desarrollo social.

En la actividad participaron jóvenes de Rafey, Ensanche Bermúdez, Los Multis y Altos de Rafey, quienes manifestaron su satisfacción por la remodelación de la cancha y por la entrega de los equipos deportivos.

Jeremy Sosa, uno de los jóvenes beneficiados, valoró la importancia de contar con un área adecuada para la práctica del baloncesto. “Era una necesidad que teníamos los jóvenes: contar con un área adecuada y moderna para la práctica de baloncesto”, manifestó.

De igual manera, Janibel Fernández agradeció al alcalde Ulises Rodríguez por la intervención del espacio, al destacar que ahora los jóvenes del sector no tendrán que trasladarse a otras comunidades para practicar voleibol.

El dirigente deportivo Abel Díaz también resaltó el alcance de la obra, al señalar que la remodelación convierte el espacio en un verdadero centro multiuso para la comunidad. “Esta adecuación no es solo una cancha, es un multiusos por la variedad de deportes que se podrán practicar aquí”, expresó Díaz.

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