New York

Alcalde NYC levanta prohibición, pero NYC sigue sumida en el caos

Ramón Mercedes24 de febrero de 2026
NUEVA YORK.- El alcalde de esta ciudad, Zohran Mamdani, levantó la tarde de este lunes la prohibición de circular por calles, carreteras, tuneles y puentes desde este domingo hasta el mediodía de este lunes, excepto para viajes esenciales y de emergencia, pero actualmente NYC sigue sumida en el caos.

El ejecutivo municipal escribió hace pocas horas en su cuenta X: «Se levanta la prohibición de viajar en la ciudad, pero las carreteras siguen peligrosas”. Si decide conducir, tenga cuidado, viaje despacio y preste atención a los demás en la carretera”.

Seguimos recomendando a los neoyorquinos que se mantengan seguros y permanezcan en casa tanto como sea posible.

Miles de vehiculos se mantienen estancado, al igual que las montañas de nieves en los diferentes condados; múltiples vías de los 10 mil kilómetros de calles que posee la Gran Manzana permanecen totalmente cubiertas de nieve, a pesar de que el Departamento de Saneamiento desplegó 700 esparcidores de sal y cientos de quitanieves.

Los propietarios de negocios y edificios deben limpiar sus aceras antes de las 8:30 p. m., incluyendo un sendero de 1.2 metros para sillas de ruedas y cochecitos, así como las áreas alrededor de rampas, bocas de incendio y paradas de autobús sin techo que puedan estar frente a su propiedad. Podrían ser multados con hasta 350 dólares no hacerlo.

La ciudad hace un llamado a trabajadores de emergencia para retirar nieve en lugares clave de la ciudad, el pago comenzará en US$ 30 por hora y aumentará a US$ 45 por hora después de 40 horas trabajadas por semana. Los trabajadores están siendo contratados a través del sitio web del Departamento de Saneamiento de Nueva York.

Más de 2600 trabajadores se mantienen trabajando en turnos de 12 horas. La ciudad hace un llamado a trabajadores de emergencia para retirar nieve en lugares clave de la ciudad, como paradas de autobús, cruces peatonales, hidrantes y zonas de emergencia.

El pago comenzará en US$ 30 por hora (equivalente a $1,860 pesos dominicanos y aumentará a US$ 45 por hora después de 40 horas trabajadas por semana. Los trabajadores están siendo contratados a través del sitio web del Departamento de Saneamiento de NY.

Las autoridades advirtieron que la recolección de basura y reciclaje se retrasará mientras los equipos se centran en limpiar las calles.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) declaró como una «tormenta potencialmente histórica/destructiva» para NY, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island y Massachusetts, donde residen cientos de miles de dominicanos, entre otras nacionalidades.

Cientos de vuelos permanecen con retrasos. Para verificar el estatus de vuelos directos desde EUA a RD, verificar: JetBlue = https://www.jetblue.com/flight-tracker-and-status#/; Delta = https://www.delta.com/; American = https://www.aa.com/homePage.do; Spirit = https://www.spirit.com/;  y United = https://www.united.com/en/us/.

