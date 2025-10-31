Alcalde Adams instalará asientos en las paradas de autobuses NYC que no tengan

NUEVA YORK.- A partir de noviembre de 2025 se instalarán bancos o barras de apoyo en todas las paradas de autobús que actualmente carecen de asientos, informó el alcalde de la ciudad Eric Adams junto al comisionado de Transporte (DOT-NY), Ydanis Rodríguez.

Los asientos en las paradas de autobús facilitarán el acceso al transporte para todos los neoyorquinos, especialmente para los adultos mayores y las personas con discapacidad.

Tendrán una inversión de 40 millones de dólares para ampliar la disponibilidad en las 8,750 paradas de autobús elegibles.

«Para que NYC sea el mejor lugar para formar una familia y envejecer, debemos ocuparnos tanto de lo importante como de lo pequeño», declaró el alcalde Adams.

«Me enorgullece que esta iniciativa les brinde un respiro a los neoyorquinos y transforme la experiencia de viajar en autobús para miles de personas».

Por su parte, el comisionado Rodríguez sostuvo: «En el ajetreo de la ciudad más grande del mundo, a veces no hay nada mejor que descansar en un banco mientras NYC sigue girando a nuestro alrededor».

«Para muchos neoyorquinos, tener un lugar donde sentarse en la parada de autobús es más que una cuestión de comodidad; es una cuestión de si pueden siquiera usar el autobús. Con más de 15.000 paradas de autobús utilizadas por 1,4 millones de personas cada día, muchas de ellas personas mayores y con discapacidad, nunca ha habido un mejor momento para dar un paso al frente para que los neoyorquinos puedan sentarse», precisó.

Según el reciente Informe de Gestión del Alcalde, las muertes por accidentes de tráfico disminuyeron un 24 % y se registraron descensos en casi todas las categorías durante el año fiscal 2025.

Esto incluye las muertes relacionadas con vehículos motorizados de dos ruedas, que disminuyeron un 39 %, de 99 a 60; las de ocupantes de vehículos, que se redujeron un 31 %, de 54 a 37; y las de peatones, que disminuyeron un 8 %, de 119 a 110. Con esto, el año fiscal 2025 se convierte en uno de los mejores años para los objetivos de Visión Cero en la historia reciente.

