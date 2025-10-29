- Publicidad -
Opiniones

Al inventor del saco y la corbata

Ramón Colombo29 de octubre de 2025
1 Menos de un minuto

¿Podría alguien decirme cómo se llama, con nombre, apellidos, apodos, señas particulares, lugar donde trabaja, horas en que suele levantarse, vías por las que transita, horas en que regresa a casa, parientes más queridos, corpulencia, peso, talla, forma de caminar, número de cédula, pasaporte, número de la tarjeta con que paga sus impuestos y cualquier dato adicional que permita una rápida y efectiva localización del aborrecible personaje, siniestro conspirador, sádico impenitente, terrible malandrín que inventó -seguramente un prohijador de la autopenitencia infame- el saco y la corbata?

Visited 3 times, 3 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Colombo29 de octubre de 2025
1 Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

El irrespeto a la institucionalidad!

29 de octubre de 2025

Santo Domingo Este: Cuna de un Fenómeno Político

28 de octubre de 2025

Tormenta Melissa. ¿Prevención real o puro espectáculo municipal?

28 de octubre de 2025

De que trabaja, trabaja

28 de octubre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!