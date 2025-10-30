- Publicidad -
EconomiaEconómicas

AIRD reafirma compromiso del sector industrial con la sostenibilidad y la gestión responsable de residuos

PRIMICIAS DIGITAL30 de octubre de 2025
1 2 minutos de lectura

Santo Domingo.- La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) reiteró su compromiso con la sostenibilidad ambiental y con la implementación efectiva de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos durante el panel “Desafíos de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para el sector industrial” desarrollado en el marco del III Foro Internacional de Economía Circular, organizado por Deuman para debatir tendencias, intercambiar innovaciones y promover buenas prácticas en economía circular.

El panel fue moderado por Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, quien destacó que el sector industrial ha dado muestras de que ser un aliado confiable en el fomento de la economía circular en el país, resaltando los esfuerzos de creación de sistemas integrados de gestión de residuos, así como la promoción, junto a NUVI, de programas de formación continua que incluyen talleres y webinars sobre la Ley 225-20, para preparar a las empresas en la transición hacia modelos de producción más sostenibles.

Pujols subrayó que uno de los principales desafíos para lograr la correcta aplicación de la REP en el país es la educación, afirmando que “para provocar un cambio en la cultura de gestión de residuos en el país se requieren acciones conjuntas y sostenidas entre todos los actores: el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), las municipalidades, las escuelas, el Fideicomiso DO Sostenible y, por supuesto, la ciudadanía”. 

En cuanto al marco regulatorio, señaló que el Reglamento General para la Aplicación de la REP se encuentra en su fase final de revisión por parte del MIMARENA, tras un amplio proceso de consulta pública y del cual se espera su aprobación en las próximas semanas.

En su mensaje de cierre, Mario Pujols reiteró que la industria nacional continuará fortaleciendo su participación en los sistemas de gestión ambiental, “formando nuevos sistemas integrados de gestión y consolidando una visión compartida de país donde el desarrollo económico y la sostenibilidad caminen de la mano”.

En el panel participaron Mariely Ponciano, directora ejecutiva de Nueva Vida para los Residuos (NUVI); Julissa Báez, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM); y Javier Fernández, vicepresidente de Plásticos Multiform, quienes compartieron experiencias y analizaron los principales retos de la gestión responsable de residuos en la industria.

Visited 3 times, 3 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL30 de octubre de 2025
1 2 minutos de lectura

Publicaciones relacionadas

Billet de BHD y EPS firman acuerdo para impulsar el acceso a medios de pagos digitales en todo el país

30 de octubre de 2025

Primicias 2025, Temas Económicos y Bancarios, Inicio Expo Móvil Banreservas, daños de Melissa, superintendente de Bancos destacando avances en banca digital, ardiendo debate sobre reforma laboral, RD entre graves problemas y reclamos de soluciones

30 de octubre de 2025

Ministro Magín Díaz: “Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana”

29 de octubre de 2025

Grupo APS anuncia su reestructuración corporativa y consolida su crecimiento con resultados que afianzan su posición en el mercado asegurador dominicano

28 de octubre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!