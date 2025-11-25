AIRD pide continuar el diálogo técnico sobre cumplimiento etiquetado

Santo Domingo.- La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) reiteró su disposición de colaborar con las autoridades para fortalecer el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre etiquetado, tanto por parte de productores locales como de los productos importados que llegan al país.

Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo del gremio, se expresó en esos términos durante su participación en el panel “Perspectivas de los diferentes sectores sobre el etiquetado frontal”, realizado en el marco del foro internacional “Políticas públicas para la prevención y la reducción del sobrepeso y la obesidad” celebrado recientemente en el país por el Ministerio de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud y la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Pujols destacó la importancia de que cualquier medida regulatoria destinada a informar al consumidor sea clara y técnicamente sustentada, además de que sea aplicada de forma equitativa por todos los actores del mercado, garantizando que no exista una desventaja competitiva entre la producción local y las importaciones.

Al referirse de manera especial a la obligatoriedad del etiquetado en español y de que los productos sean comercializados sólo cuando muestren su registro sanitario, precisó que “una política pública verdaderamente efectiva para combatir la obesidad debe ser de carácter integral, y tomar en cuenta la educación nutricional desde edades tempranas, la promoción de la actividad física, entre otras respuestas a un problema que es multicausal y que no podrá solucionarse con la implementación de medidas aisladas”.

En el caso del etiquetado frontal, el representante del sector industrial precisó que “durante el proceso de discusión de ese tema específico vemos necesario considerar dos aspectos fundamentales: primero, que toda propuesta de regulación sea estructurada de manera que se promueva la reformulación; y segundo, que se hace necesario analizar, con los sustentos de lugar, si el etiquetado frontal ha incidido en la disminución de los índices de obesidad en los países donde ha sido implementado y entender, en caso contrario, cuales han sido las causas para ello”.

La institución reiteró que continuará promoviendo y participando en espacios de diálogo con las autoridades, convencida de que la mejora del bienestar, la promoción de la alimentación consciente y la defensa de la competitividad de la manufactura local requieren de espacios constantes de colaboración entre actores públicos y privados.







