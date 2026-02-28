Agustín Cortés Robles pone en circulación “El Voto del Pueblo Dominicano

Santo Domingo.– El cineasta, escritor y catedrático universitario, Agustín Cortés Robles,presentó su más reciente obra El Voto del Pueblo Dominicano. Trascendencia y Proyección, 1962-2024, un exhaustivo estudio de los procesos electorales del país desde 1962 hasta 2024 durante un acto que reunió a estudiantes, académicos, líderes de organizaciones políticas y miembros de la sociedad civil que colmaron la sala Carmen Natalia de la Biblioteca Nacional Dr. Pedro Henríquez Ureña en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, resaltando la importancia del libro como herramienta para entender la historia política, la participación ciudadana y la consolidación de la democracia dominicana.

Sobre su obra, Cortés Robles explicó que “el libro recorre los diecisiete procesos electorales celebrados en este período, detallando los resultados de cada partido y candidato, y aborda temas clave como la abstención electoral, el voto nulo, la participación ciudadana y la evolución política de las elecciones dominicanas”.

Agregó que “la obra incluye un valioso anexo con documentos esenciales para la formación política, entre los que destacan la historia de la Junta Central Electoral, proyecciones estadísticas sobre la abstención y su impacto en cada proceso, así como una cronología gráfica de todos los presidentes de la República desde 1844 hasta la actualidad”.

Durante la presentación, el autor destacó la relevancia de su análisis: “Cada proceso electoral tiene implicaciones directas en la participación ciudadana y en la consolidación de la democracia y la estabilidad institucional del país”.

En ese sentido, el catedrático subrayó que el libro está pensado como una herramienta de consulta para la militancia política, ya que el anexo proporciona documentos de vital importancia para la formación y crecimiento de partidos y organizaciones políticas. Entre estos se incluyen la historia de la Junta Central Electoral, proyecciones sobre la abstención en cada contienda y la relación completa de los presidentes dominicanos.

El Voto del Pueblo Dominicano se perfila como una referencia indispensable para estudiantes y docentes de Ciencias Políticas, Derecho, Sociología e Historia, así como para organizaciones políticas y ciudadanos interesados en profundizar en la vida electoral del país. La obra consolida una herramienta para comprender la historia política dominicana, el comportamiento electoral de la población y la trascendencia de cada proceso en la democracia nacional

