Aguilera resalta liderazgo de Abinader y Collado en impulso al turismo durante RoadShow previo a ANATO 2026

PRIMICIAS DIGITAL25 de febrero de 2026
1 1 minuto de lectura

Bogotá, Colombia.– El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, destacó el liderazgo del presidente Luis Abinader y del ministro de Turismo, David Collado, como factores determinantes en el posicionamiento internacional de la República Dominicana como destino turístico y polo de inversión.

Durante su intervención en el RoadShow organizado por el Ministerio de Turismo previo a la feria ANATO 2026, Aguilera afirmó que el crecimiento sostenido del sector responde a decisiones estratégicas adoptadas por el Gobierno en un contexto internacional marcado por crisis sanitarias y tensiones económicas.

El encuentro con tour operadores, agencias de viajes y empresarios colombianos se desarrolló en el Ágora Bogotá Centro de Convenciones, como parte de la agenda oficial dominicana en Colombia para promover alianzas comerciales y fortalecer la presencia del país en el mercado suramericano.

Aguilera sostuvo que el presidente Abinader asumió la conducción del Estado en medio de un escenario global adverso y optó por mantener abierta la economía dominicana, lo que —según indicó— permitió preservar empleos y acelerar la recuperación del turismo.

Asimismo, calificó al ministro Collado como una pieza clave en la estrategia de promoción internacional, destacando que el trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el sector financiero ha generado resultados tangibles en términos de llegada de visitantes e inversiones.

El ejecutivo señaló que el Banco de Reservas, con 84 años de fundado, ha acompañado esa política pública financiando proyectos en distintos polos de desarrollo, incluyendo destinos consolidados como Punta Cana y nuevas zonas estratégicas como Pedernales y Miches.

En ese contexto, afirmó que el banco estatal continuará respaldando las iniciativas gubernamentales orientadas al crecimiento económico y la expansión del turismo, al tiempo que invitó a los empresarios colombianos a invertir en la República Dominicana bajo un clima de estabilidad institucional y seguridad jurídica.

La participación en este RoadShow antecede la apertura de ANATO 2026, considerada una de las plataformas más relevantes para la promoción turística y el intercambio comercial en América Latina.

