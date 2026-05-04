Agua, Poder y Riesgo

Por: Pavel De Camps Vargas

San Juan ya no está protestando.

San Juan está marcando un límite.

Y los datos fríos, precisos, implacables lo confirman: lo que comenzó como una huelga provincial se ha transformado en una narrativa nacional con alto potencial de impacto político.

Aquí no hay interpretaciones románticas.

Hay evidencia.

San Juan ya decidió en las redes lo que el Estado aún intenta imponer en los escritorios

San Juan no está pidiendo permiso.

Está diciendo no.

Y lo está diciendo con una claridad que incomoda. No desde el ruido pasajero de las redes, sino desde una conversación persistente, coherente y profundamente emocional que ha logrado algo que rara vez ocurre en la política dominicana: convertir un tema técnico en una causa nacional.

Porque lo que está en juego ya no es la minería.

Es el sentido mismo del futuro.

Los datos no dejan espacio para interpretaciones complacientes. San Juan concentra más de 14 mil menciones en el período analizado. Pero lo que redefine el conflicto no es el volumen, sino el contenido. El término “agua” supera ampliamente a “oro” y “minería”. Se posiciona como el eje central de la conversación, con más de 8 mil menciones y una capacidad de interacción que roza las 45 mil reacciones.

Eso cambia todo.

Cuando una sociedad empieza a hablar más de agua que de oro, la discusión deja de ser económica. Se convierte en una cuestión de supervivencia. Y cuando eso ocurre, ningún estudio técnico, ninguna rueda de prensa, ningún argumento institucional logra competir con la fuerza de esa percepción.

La minería informa. El agua moviliza.

Y en política, movilizar siempre ha sido más poderoso que convencer.

Lo que está ocurriendo en San Juan no es espontáneo. Es una ciudadanía que ha aprendido a articularse en dos dimensiones simultáneas: la calle y la red. La huelga paralizó casi la totalidad del comercio, del transporte y de la vida cotidiana. Pero fue en el entorno digital donde esa acción encontró legitimidad, amplificación y permanencia.

Hoy el conflicto no se limita a una provincia. El Distrito Nacional concentra la mayor parte de la conversación. Eso significa que el país observa, interpreta y, sobre todo, toma posición.

San Juan dejó de hablar solo.

Ahora el país escucha.

Y cuando un conflicto local logra ese salto, entra en otra categoría. Se vuelve político.

No porque lo decidan los partidos.

Sino porque lo define la gente.

El sentimiento digital lo confirma. La minería apenas logra sostener un mínimo de percepción positiva. El rechazo se mantiene firme y constante. Pero lo más delicado es esa gran masa de opinión que aún no se define, que observa en silencio, que mide cada paso del gobierno. Es ahí donde se juega el desenlace.

Porque esa neutralidad no es indiferencia.

Es espera.

Es la pausa antes de inclinarse.

Y si el gobierno insiste sin construir confianza, esa pausa se convertirá en rechazo.

Ahí es donde el riesgo deja de ser comunicacional y se vuelve político. Insistir en un proyecto sin legitimidad social no es una demostración de firmeza. Es una apuesta de alto costo en un entorno donde la percepción pública tiene la capacidad de moldear decisiones, presionar instituciones y redefinir agendas.

La narrativa ya está instalada. Agua contra oro. Vida contra explotación. Territorio contra imposición.

No es una narrativa técnica. Es emocional.

Y por eso es tan poderosa.

El ecosistema mediático amplifica el conflicto, pero no lo origina. Son las redes sociales, dominadas ampliamente por plataformas digitales, las que están marcando el ritmo. Más del 80% de la conversación ocurre ahí, lejos del control tradicional del poder. La ciudadanía ya no necesita intermediarios para hacerse escuchar.

Ese es el verdadero cambio.

Durante décadas, los proyectos se aprobaban en oficinas, se justificaban en informes y se comunicaban en conferencias. Hoy ese modelo es insuficiente. Porque la legitimidad no se construye solo con documentos. Se construye con percepción, con confianza, con la sensación de que la gente está siendo escuchada.

Y en San Juan, la sensación es otra.

Es la de una comunidad que siente que le quieren decidir el futuro sin consultarle. Es la de un territorio que percibe riesgo donde otros ven oportunidad. Es la de un país que comienza a preguntarse si el desarrollo puede imponerse sin consenso.

La gran lección es incómoda, pero necesaria.

En la República Dominicana de hoy, ningún proyecto estratégico puede avanzar si no logra algo esencial: aceptación social.

No basta con tener razón.

Hay que lograr que la gente crea en ella.

San Juan no es solo un conflicto ambiental.

Es una advertencia.

Una advertencia sobre el nuevo equilibrio de poder entre Estado y ciudadanía. Una advertencia sobre el costo de ignorar la conversación digital. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando la política llega tarde a entender lo que la gente ya decidió.

Porque al final, en esta nueva realidad, los proyectos no se detienen por falta de inversión.

Se detienen por falta de legitimidad.

Y esa legitimidad, hoy, no se decreta.

Se gana.

Esto nos deja una gran enseñanza y es contundente:

En la nueva democracia digital, ningún proyecto controversial puede avanzar solo con permisos técnicos si no tiene licencia social.

Y cuando un pueblo llega a ese punto, la insistencia del poder puede terminar convirtiendo un proyecto económico en una crisis política.

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