Agricultura inicia cosecha de uvas de mesa en San Juan

Productividad local de 4 mil cajas por hectárea duplica promedio internacional

Pedro Corto, San Juan. – El Ministerio de Agricultura, junto a productores locales de uva de mesa e industrial, inició la cosecha de esta fruta con un rendimiento aproximado de cuatro mil cajas por hectárea, cifra que duplica el promedio internacional en este rubro. El Ministerio de Agricultura, junto a productores locales de uva de mesa e industrial, inició la cosecha de esta fruta con un rendimiento aproximado de cuatro mil cajas por hectárea, cifra que duplica el promedio internacional en este rubro.

Este proyecto de siembra, respaldado por el Gobierno, comenzó en Montecristi y se ha expandido hasta la comunidad de Pedro Corto, en San Juan, mostrando resultados altamente positivos. Actualmente, Agricultura tiene identificadas nuevas zonas de cultivo en el sur y otras regiones del país.

El ministro Limber Cruz destacó que, gracias a la calidad del producto nacional, empresas de Francia, España, Italia y otras naciones están instalándose en República Dominicana para la elaboración de vinos, sidras y otras materias primas derivadas de la uva.

El proyecto de San Juan abarca unas 18 hectáreas en desarrollo, con variedades Timpson y Sweet Celebration, ambas sin semillas, destinadas tanto al mercado local como a la exportación.

El productor Alberto Ramírez informó que actualmente abastecen supermercados nacionales y varias ciudades de los Estados Unidos.

Participaron además , el administrador del Banco Agricola, Fernando Durán, el director del Inespre, David Herrera y productores locales.

Visited 4 times, 4 visit(s) today