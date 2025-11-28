AFP Reservas celebra 24.º aniversario con un coctel para clientes

Santo Domingo.- AFP Reservas celebró su 24.º aniversario con un coctel para clientes, colaboradores, aliados estratégicos y miembros del sector, en el que fueron presentados los logros alcanzados y la visión de crecimiento que impulsa la institución.

Al valorar la trayectoria de la empresa fundada en 2001, el doctor Leonardo Aguilera, presidente del Consejo de Directores de la AFP, resaltó en un mensaje que la institución ha invertido en importantes sectores de la economía.

Entre esos sectores, el también presidente ejecutivo de Banreservas, citó el turismo, con una inversión de RD$37,210 millones; generación de energía, RD$19,704 millones; sector inmobiliario, RD$17,000 millones; construcción, RD$10,900 millones; agropecuaria, RD$2,927 millones; y comercio, RD$1,856 millones; entre otros.

“Nuestra AFP se preocupa igualmente por gestionar el mayor rendimiento para los fondos de su cartera de afiliados, colocando los recursos en los sectores más dinámicos de la economía y que mayor impacto tienen en la generación de riqueza y bienestar para todos los dominicanos”, dijo.

El vicepresidente ejecutivo de AFP Reservas, Henry Fuentes, se mostró satisfecho por el camino recorrido por la institución en los últimos años, calificando esta etapa como un período de “crecimiento, transformación y, sobre todo, compromiso”.

Fuentes destacó el esfuerzo colectivo de todo el equipo, al afirmar que “cada colaborador es el corazón de esta institución”. Dijo que el sentido de entrega, entusiasmo y de propósito son pilares fundamentales para lograr el avance logrado en digitalización, crecimiento en afiliados y la mejora en la satisfacción de los clientes.

Lanza plan AFP Reservas Junto a Ti

Fuentes anunció el lanzamiento oficial del Plan de Fidelización “AFP Reservas Junto a Ti”, iniciativa diseñada para reconocer la confianza y lealtad de los afiliados.

Describió el programa como “más que un plan; un compromiso vivo, una nueva forma de acompañar a cada afiliado en cada etapa de su vida, agradeciendo su permanencia y reforzando nuestra cercanía con beneficios reales, humanos y pensados para ellos”.

El vicepresidente ejecutivo de AFP invitó a celebrar el trabajo que ha permitido posicionar a AFP Reservas como referente en el sistema de pensiones dominicano: “Brindemos por estos años de crecimiento y por todo lo que aún está por venir, porque el futuro, como siempre, lo seguiremos construyendo juntos”.

Como parte de las celebraciones del 24 aniversario de AFP Reservas se ofició una misa de Acción de Gracias en la parroquia Buen Pastor, con la presencia de ejecutivos, colaboradores y relacionados de la institución.

El evento reafirmó la visión de AFP Reservas de continuar fortaleciendo su liderazgo, capacidad de innovación y compromiso con el bienestar de miles de afiliados en todo el país.







Visited 2 times, 2 visit(s) today