AFERRADOS A LO IMPOSIBLE

Por Narciso Isa Conde

El aferramiento a la guerra, a la violencia y al terror de estado, es propio de la

decadencia de los grandes imperios. Es la historia de todos ellos: sustituyen su

real declive con la imagen de su otrora fortaleza y lo expresan en mayor

agresividad. Sus clases gobernantes siempre optan por el loco y violento afán

imperial de no ser desplazado.

Trump es un alto exponente de esa fantasía en el escenario de la era digital,

del imperio de la post verdad, desde un país donde el neofascismo suplanta su

viejo y deteriorado orden institucional.

Así, EEUU pierde cada vez más el apoyo mundial y tiende a convertirse en un

Súper Estado paria, aislado; que además entra en una crisis de pérdida de

apoyo interno con tendencia a la ingobernabilidad.

El tiempo de caída es impredecible, pero esa es su ruta. EEUU y aliados no

tienen forma de salir airoso como imperio de una cadena de guerras que viene

perdiendo y que en su demencia senil ha decidido reiterar en espacio mundial

desfavorable. Por eso, ante cada revés, Trump se la pasa haciendo trucos y

dando informaciones falsas.

En EEUU el neofascismo ha ganado demasiado terreno en los bandos políticos

tradicionales y en el mundo la transición hacia la multipolaridad todavía no

cuenta con normas ni reglas de juego claras. El nuevo orden mundial no se ha

podido conformar e institucionalizar en medio de una accidentada transición

inconclusa. Ese desafío sigue pendiente.

Ahora todo depende de la correlación en el terreno político civil y en lo militar,

procurando en lo posible impedir la gran catástrofe termonuclear que ya

amenaza. En ese delicado y crucial problema, China y Rusia tienen un gran

reto, dado su gran poderío militar nuclear: el reto de asumirlo como un eficaz

medio de disuasión frente a EEUU y un recurso a favor de la paz mundial.

La verdad es que los BRIC y las fuerzas diferenciadas de un sistema

imperialista occidental en acelerada decadencia y descomposición, van

tomando cuerpo y energías para constituirse en una compleja diversidad que

posibilite establecer un nuevo orden mundial, cuyas normativas no están

prefiguradas ni serán definitiva, en tanto la dialéctica contradictoria capitalismo-

socialismo seguirá pendiente de solución en ese nuevo escenario.

En un periodo tan trascendente, nuestro país sigue atado a lo peor y podría

por ello sufrir graves consecuencias. Es un deber de nación y de pueblo

oprimido desatarnos de ese yugo y asumir resueltamente nuestra

autodeterminación como país y como sociedad.