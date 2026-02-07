AFDN INAUGURA EL TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL

Santo Domingo, República Dominicana. — La Asociación de Fútbol del Distrito Nacional (AFDN) dejó formalmente inaugurado el Torneo Infantil apertura 2026, la principal plataforma de desarrollo del fútbol base en el Distrito Nacional, que reúne aproximadamente a 1,100 jugadores en un entorno de formación, competencia y valores, entre los meses de febrero y finales de mayo del año 2026.

El acto inaugural incluyó el saque de honor, a cargo de Jorge R. Bauger y Pascasio Méndoza, dos leyendas del fútbol dominicano, cuya presencia simbolizó el legado histórico del balompié en el Distrito Nacional y el compromiso intergeneracional con el desarrollo del fútbol infantil.

Con la celebración de este torneo, la AFDN reafirma su compromiso con la institucionalidad, el juego limpio y la formación integral de niños y niñas, fortaleciendo las bases del fútbol del Distrito Nacional y contribuyendo al desarrollo sostenido del fútbol dominicano.

El torneo cuenta con la participación de dieciséis clubes, distribuidos en seis (6) categorías, para un total de cincuenta y cuatro (54) equipos inscritos. La competencia se desarrolla bajo las modalidades de fútbol 11 (F11) y fútbol 7 (F7), con una programación de veintisiete (27) partidos cada fin de semana.

En total, el Torneo Infantil AFDN apertura 2026 comprende doscientos ochenta y cuatro (284) partidos, de los cuales noventa y seis (96) se disputan en formato F11 y ciento ochenta y ocho (188) en formato F7, reflejando el crecimiento sostenido, la organización y el alcance del programa competitivo infantil de la asociación.

Pies de fotos

Jorge Rolando Bauger y Pascasio Mendoza realizaron el saque de honor en la inauguración del Torneo de Fútbol del Distrito Nacional. Le acompañan directivos de la Asociación del Distrito Nacional.

Niños en plena competencia en uno de los partidos.

