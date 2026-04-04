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EconomiaEléctricas

AES cumple 13 años entre las empresas más éticas del mundo

PERIODICO PRIMICIAS4 de abril de 2026
10 1 minuto de lectura

Ethisphere, organización internacional especializada en ética empresarial, distinguió a AES por su integridad, transparencia y responsabilidad en todos los niveles de la organización.

Santo Domingo.- AES recibió por decimotercer año consecutivo el reconocimiento de Ethisphere como una de las Empresas Más Éticas del Mundo, una distinción que coloca a la compañía entre las organizaciones que han hecho de la ética un pilar estructural de su modelo de negocio y no un simple compromiso declarativo.

El galardón de Ethisphere, una de las evaluaciones de integridad corporativa más rigurosas a nivel global, distingue a empresas que actúan con transparencia y responsabilidad en todos sus niveles, y que han logrado construir una cultura donde hacer lo correcto no depende de quién mira, sino de quiénes son.

Edwin De los Santos, presidente de AES Dominicana, aseguró que el reconocimiento es el reflejo de una cultura construida con disciplina y convicción. «En AES, los más altos estándares es la manera en que operamos todos los días.»

Para AES, mantener este reconocimiento trece años seguidos trasciende una meta cumplida y se convierte en una exigencia renovada. La compañía atribuye el logro al trabajo cotidiano de sus equipos, quienes sostienen el valor corporativo de los Más Altos Estándares en cada decisión, proceso e interacción con sus grupos de interés.

Ethisphere evalúa anualmente a cientos de empresas en distintas industrias y países a través de su Índice de Intensidad Ética, que mide factores como gobierno corporativo, liderazgo, reputación, cultura ética e impacto social. Quedar en esa lista por decimotercera vez consecutiva sitúa a AES en un grupo selecto de organizaciones con consistencia demostrada en el largo plazo.

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