Aeropuerto de Punta Cana es reconocido entre los mejores del mundo en experiencia al pasajero por ACI World

Punta Cana, La Altagracia. — El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) ha sido reconocido en los 2025 ASQ Customer Experience Awards, otorgados por Airports Council International World (ACI World), como uno de los mejores aeropuertos del mundo en experiencia al pasajero, retomando una distinción que ya había obtenido durante ocho años consecutivo,s y que en 2025 representa el noveno en su trayectoria, volviendo a consolidar su liderazgo regional.

El PUJ recibió el galardón en la categoría “Best Airports at Departures”, por tamaño y región, en el segmento de Latinoamérica y el Caribe (5 a 15 millones de pasajeros anuales), una distinción que reconoce la excelencia en el servicio desde la perspectiva directa de quienes más importan, los viajeros.

Este reconocimiento adquiere un valor extraordinario al considerar que el programa Airport Service Quality (ASQ por sus siglas en inglés) se fundamenta en la opinión directa de los pasajeros mientras se encuentran en el aeropuerto, evaluando su experiencia en el mismo momento en que ocurre. Las encuestas se realizaron de manera aleatoria a viajeros en distintas áreas y horarios de operación, lo que permitió recoger percepciones auténticas y representativas del servicio que se ofrece diariamente, reflejando la experiencia real del pasajero.

A nivel global, se encuestaron cerca de 707,000 pasajeros en tiempo real, y más de la mitad de los viajeros del mundo transitaron por un aeropuerto evaluado bajo el programa ASQ. Los niveles de satisfacción siguen mostrando una tendencia positiva, principalmente impulsados por la percepción de espacios limpios y agradables, un entorno acogedor y la calidad del trato humano, así como por mejoras significativas en los procesos de control fronterizo y migratorio

En esta edición, 100 aeropuertos a nivel mundial fueron reconocidos por excelencia en experiencia al pasajero, y que el Aeropuerto de Punta Cana forme parte de este selecto grupo reafirma su liderazgo regional en hospitalidad y calidad de servicio. Este logro coincide con un año de alto dinamismo operativo, en el que el PUJ mantuvo un sólido volumen de pasajeros y operaciones, alcanzando incluso récords semanales. La distinción otorgada por el Airports Council International World valida no solo un desempeño puntual, sino una cultura sostenida de mejora continua, innovación y trabajo colaborativo. Más que un premio, representa una confirmación internacional del compromiso del aeropuerto con ofrecer experiencias memorables y a la altura de los más altos estándares globales.

Sobre el Aeropuerto de Punta Cana (PUJ)

Inaugurado en 1983, el Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) es el primer aeródromo privado de uso comercial internacional del mundo y el de mayor tráfico y conectividad de la República Dominicana y el Caribe, conectando 81 aeropuertos internacionales en 26 países y movilizando alrededor de ocho millones de pasajeros al año.

Cuenta con dos pistas, 41 puertas de embarque, 45 posiciones de estacionamiento de aeronaves y cuatro salones VIP. Asimismo, dispone de un Centro de Reciclaje e Incineración propio, donde se gestiona aproximadamente el 60 % de los residuos generados por su operación.

El aeropuerto ha sido reconocido durante ocho años consecutivos (2015–2023) como el “Mejor Aeropuerto por Tamaño y Región” en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros en el Caribe y Latinoamérica, por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI). Asimismo, cuenta con la certificación Nivel 3 del Programa de Acreditación en Experiencia del Cliente de ACI y con la certificación de 4 estrellas SKYTRAX, organismo internacional que evalúa y clasifica aeropuertos a nivel mundial en función de la calidad del servicio, la eficiencia de los procesos operativos y la experiencia del pasajero. De igual manera, ha alcanzado el Nivel 3 de Huella de Carbono y ha recibido en dos ocasiones la certificación de “Mejores Medidas de Higiene por Región”, otorgada por ACI, reafirmando su compromiso con la excelencia operativa, la seguridad sanitaria y la experiencia del pasajero.

Para obtener más información, visite https://www.puntacanainternationalairport.com/en

Sobre ACI

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés) es la asociación comercial que representa a los aeropuertos del mundo. Es una organización federada compuesta por ACI World, ACI África, ACI Asia-Pacífico y Medio Oriente, ACI Europa, ACI América Latina y el Caribe, y ACI Norteamérica.

Al representar los mejores intereses de los aeropuertos durante etapas clave del desarrollo de políticas, ACI contribuye de manera significativa a garantizar un sistema global de transporte aéreo seguro, eficiente y ambientalmente sostenible.

A enero de 2026, ACI cuenta con 811 miembros que operan más de 2,200 aeropuertos en más de 160 países alrededor del mundo.

Para obtener más información, visite https://aci.aero/programs-and-services/asq/asq-customer-experience-awards/#asq-awards

