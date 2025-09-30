- Publicidad -
AERONAVE ATERRIZA DE EMERGENCIA AILA

PRIMICIAS DIGITAL30 de septiembre de 2025
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), Vincit Airports,  informó que este martes, a las 5:20 p. m. hora local, una aeronave Embraer 190 operada por la aerolínea Sky High, realizó un aterrizaje de emergencia exitoso en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez. *No se registró ninguna víctima ni herido.*
La aeronave, que no formaba parte de la línea de vuelo comercial de la aerolínea y se encontraba realizando un vuelo de prueba con 7 ocupantes a bordo, presentó una falla técnica en su tren de aterrizaje delantero. El aeropuerto activó de inmediato sus equipos de emergencia y aplicó los protocolos establecidos.
Es importante destacar que las operaciones en el aeropuerto continúan con total normalidad, ya que la pista en uso es la alterna 18-36.
Esta es la única declaración oficial que emitirá AERODOM sobre este hecho. A partir de este momento, cualquier información adicional será ofrecida por las autoridades competentes.
