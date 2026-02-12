AERODOM establece nuevo récord en transporte de carga, superando las 111 mil toneladas métricas en 2025

• El AILA concentró cerca del 75% de toda la carga aérea del país.

• Hitos operativos clave, incluyendo la apertura de la nueva terminal exprés de la DGA y la llegada de Prime Air, impulsan el posicionamiento del país como hub del Caribe.

La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, AERODOM, subsidiaria de VINCI Airports, informó que alcanzó un nuevo hito en sus operaciones de carga aérea durante 2025, al movilizar 111,331 toneladas métricas (TM). Este resultado representa un crecimiento del 13% con respecto a 2024, confirmando una trayectoria sostenida de expansión y consolidando a AERODOM como el principal operador aeroportuario de carga de la República Dominicana.

El Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA) reafirmó su rol estratégico al concentrar aproximadamente el 75% del volumen total y un destacado 90% del valor de la carga aérea del país, con 109,686 TM movilizadas durante el año. Este desempeño ratifica su liderazgo indiscutible dentro del ecosistema logístico nacional y su creciente relevancia a nivel regional.

En su Nota de Prensa indica, que el crecimiento del 13% en 2025 fue impulsado por un desempeño robusto en todos los segmentos de mercado, con aumentos significativos hacia Estados Unidos (+19%), el Caribe (+13%) y Europa (+8%). Este dinamismo se vio potenciado por hitos operativos clave que marcaron el año, como la apertura de la nueva terminal de correo exprés de la DGA, que opera 24/7; la llegada de Prime Air, que eligió a SDQ como apenas su segundo aeropuerto en la región LATAM; y el lanzamiento de las primeras operaciones regulares y anuales de tránsito de carga entre EE.UU. y el Caribe vía SDQ, un paso fundamental que posiciona concretamente a AILA como un hub logístico en funcionamiento.

“Este crecimiento sostenido evidencia la consolidación de la carga origen–destino de República Dominicana en nuestros aeropuertos. Los hitos de 2025, especialmente el inicio de operaciones regulares de tránsito, muestran que ya estamos ejecutando la próxima meta: desarrollar plenamente la carga de tránsito para seguir posicionando al país como el hub logístico del Caribe”, expresó Damien Stephan, CFO de AERODOM.

La propuesta de valor del AILA se ve reforzada por su ubicación geográfica estratégica, su amplia conectividad aérea, una infraestructura especializada y la presencia en sitio de entidades clave, lo que permite reducir tiempos de procesamiento y ofrecer un servicio logístico integral y eficiente.

“Los récords consecutivos en transporte de carga reflejan no solo la eficiencia operativa de AERODOM y el impacto de las nuevas capacidades instaladas, sino también el dinamismo de la economía dominicana y nuestra capacidad para conectar a los productores locales con las cadenas globales de suministro de forma rápida, segura y ahora, también, como plataforma de tránsito regional”, añadió Stephan.

Como parte de la red de VINCI Airports, AERODOM reafirma con estos resultados su compromiso de continuar apoyando al desarrollo del sector exportador y a la consolidación de la República Dominicana como un nodo logístico clave del comercio internacional.

Sobre AERODOM

AERODOM, filial de VINCI Airports, es el operador privado de seis aeropuertos en la República Dominicana bajo un contrato de concesión vigente hasta 2060: Aeropuerto Internacional Las Américas (Santo Domingo), Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (Puerto Plata), Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (Samaná), Aeropuerto Internacional Arroyo Barril (Samaná), Aeropuerto Internacional María Montez (Barahona) y Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer (La Isabela, Santo Domingo). Desde su incorporación a la red de VINCI Airports en 2016, AERODOM trabaja para fortalecer la conectividad aérea del país, apoyar el crecimiento económico y liderar la gestión aeroportuaria sostenible.

Sobre VINCI Airports

VINCI Airports, el mayor operador privado de aeropuertos del mundo, gestiona el desarrollo y la operación de más de 70 aeropuertos en 14 países. Como integrador global, VINCI Airports desarrolla, financia, construye y opera aeropuertos, aprovechando su capacidad de inversión y su experiencia para optimizar el desempeño operativo y modernizar la infraestructura, impulsando al mismo tiempo la transición ambiental. En 2016, VINCI Airports se convirtió en el primer operador aeroportuario en comprometerse con una estrategia ambiental internacional, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas (alcances 1 y 2) en toda su red para 2050, apoyando además la transición de sus grupos de interés.

