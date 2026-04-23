AERODOM destaca las nuevas rutas y crecimiento en el tráfico en los aeropuertos operados por ese grupo empresarial

Durante el primer trimestre de 2026 la red de aeropuertos de AERODOM movilizó cerca de 1.8 millones de pasajeros, un incremento de 9.9% respecto al mismo período del año anterior.

AERODOM, parte de la red global de VINCI Airports, continúa fortaleciendo la conectividad aérea en la República Dominicana con la incorporación de nuevas rutas, el aumento de frecuencias y la reactivación de destinos estratégicos desde los aeropuertos de Santo Domingo y Puerto Plata.

Entre los desarrollos más recientes en el Aeropuerto Internacional Las Américas – José Francisco Peña Gómez (AILA), Sky High inició operaciones hacia Surinam, abriendo una nueva puerta de conexión entre el Caribe y Sudamérica. Asimismo, Sunrise Airways comenzó vuelos a Tórtola, ampliando las opciones de conectividad regional. Copa Airlines también se sumó a esta dinámica de crecimiento, lanzando en enero una nueva ruta diaria desde Puerto Plata hacia Panamá, servicio que ha mostrado un desempeño destacado desde su vuelo inaugural.

Conforme la Nota de Prensa, destaca, que en el frente internacional, Air Canada ha anunciado una nueva ruta entre Santo Domingo y Montreal a partir de diciembre, mientras que Air Transat conectará Puerto Plata con London, Ontario. ITA Airways también lanzará un nuevo vuelo directo entre Roma Fiumicino y Santo Domingo a partir del 30 de noviembre. Por su parte, Laser Airlines reanudó recientemente sus operaciones hacia Caracas con tres frecuencias semanales, restableciendo un enlace clave con Venezuela. El mercado de Madrid también muestra un fuerte dinamismo, con una capacidad de asientos entre Santo Domingo y la capital española que se proyecta crecerá en más de un 25% durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

Este impulso también se refleja en el aumento de capacidad por parte de aerolíneas clave. JetBlue duplicará sus frecuencias hacia Fort Lauderdale y ha ampliado sus vuelos a Boston, mientras que American Airlines retomará su ruta diaria hacia Filadelfia, en respuesta al crecimiento de la demanda del mercado.

Estos avances se producen en un contexto de sólido crecimiento del tráfico aéreo. Durante el primer trimestre de 2026, la red de aeropuertos de AERODOM movilizó cerca de 1.8 millones de pasajeros, un incremento de 9.9% en comparación con el mismo período del año anterior. AILA lideró este desempeño con más de 1.38 millones de pasajeros (+10%), impulsado principalmente por el crecimiento del mercado estadounidense, que registró un aumento del 12%. En este contexto, también destacó el desempeño de Arajet durante el trimestre, con un crecimiento significativo en mercados clave como Colombia (+17% vs. el año anterior) y Lima (+48%). Este crecimiento no es casualidad: es el resultado de un esfuerzo coordinado entre AERODOM y VINCI Airports, junto a sus aerolíneas socias y con el apoyo del gobierno dominicano y el sector turístico, todos trabajando para desarrollar activamente nuevas rutas, atraer nuevas aerolíneas y posicionar a la República Dominicana como un destino líder en la región.

“El dinamismo del tráfico y la incorporación de nuevas rutas confirman el creciente interés y la demanda internacional por la República Dominicana como destino. En AERODOM y VINCI Airports, estamos comprometidos en acompañar este crecimiento con las inversiones necesarias para garantizar la mejor experiencia para los pasajeros y fortalecer la conectividad del país”, afirmó Cyril Girot, CEO de AERODOM.

Como parte de esta visión, AERODOM ejecuta un ambicioso plan de modernización de infraestructura. Entre las iniciativas clave se incluyen la rehabilitación de la pista principal del AILA con una inversión superior a US$20 millones, así como la construcción de una nueva terminal de pasajeros que representa una inversión de más de US$350 millones y que permitirá atender hasta cuatro millones de pasajeros adicionales por año. Estas inversiones, junto con el crecimiento sostenido en rutas y pasajeros, consolidan la posición del AILA como el principal hub de conectividad aérea del país y uno de los más dinámicos de la región.

Sobre AERODOM

AERODOM, filial de VINCI Airports, es el operador privado de seis aeropuertos en la República Dominicana bajo un contrato de concesión vigente hasta 2060: Aeropuerto Internacional Las Américas (Santo Domingo), Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (Puerto Plata), Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (Samaná), Aeropuerto Internacional Arroyo Barril (Samaná), Aeropuerto Internacional María Montez (Barahona) y Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer (La Isabela, Santo Domingo). Desde su incorporación a la red de VINCI Airports en 2016, AERODOM trabaja para fortalecer la conectividad aérea del país, apoyar el crecimiento económico y liderar la gestión aeroportuaria sostenible.

Para más información:

www.aerodom.com

https://www.linkedin.com/ company/aerodomdr

Sobre VINCI Airports

VINCI Airports, el mayor operador privado de aeropuertos del mundo, gestiona el desarrollo y la operación de más de 70 aeropuertos en 14 países. Como integrador global, VINCI Airports desarrolla, financia, construye y opera aeropuertos, aprovechando su capacidad de inversión y su experiencia para optimizar el desempeño operativo y modernizar la infraestructura, impulsando al mismo tiempo la transición ambiental. En 2016, VINCI Airports se convirtió en el primer operador aeroportuario en comprometerse con una estrategia ambiental internacional, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas (alcances 1 y 2) en toda su red para 2050, apoyando además la transición de sus grupos de interés.

Para más información:

www.vinci-airports.com

https://www.linkedin.com/ company/vinci-airports/

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