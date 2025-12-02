AERODOM anuncia la salida de Mónika Infante Henríquez tras 14 años de liderazgo

Mónika Infante Henríquez ha jugado un papel importante en los procesos de transformación que impulsa el Consorcio, en los seis aeropuertos dominicanos y participativa en el orden internacional.

Luego de catorce años de gestión al frente de AERODOM, Mónika Infante Henríquez anunció su decisión de dejar el cargo de Directora General con efectividad al 31 de diciembre de 2025, para iniciar una nueva etapa profesional y personal.

Durante su liderazgo, Mónika Infante impulsó una profunda transformación en la empresa y en la conectividad aérea de la República Dominicana. Bajo su dirección y con el apoyo de VINCI Airports, AERODOM modernizó su infraestructura, fortaleció su modelo de gestión sostenible y alcanzó un hito histórico con la extensión de la concesión aeroportuaria hasta el año 2060, que garantiza inversiones superiores a 2,000 millones de dólares para el país.

Su gestión también se distinguió por una participación activa en los organismos internacionales de la aviación, siendo la primera mujer en presidir el Consejo Internacional de Aeropuertos para Latinoamérica y el Caribe (ACI-LAC) y miembro del Consejo Rector Mundial de ACI, donde contribuyó a posicionar a la República Dominicana como referente regional en la industria. Además, presidió durante seis años el Clúster Turístico de Santo Domingo y formó parte de la junta directiva de diversas asociaciones empresariales nacionales, fortaleciendo el vínculo entre los sectores aeroportuario, turístico y económico del país.

Valérie Vesque-Jeancard, directora delegada de VINCI Airports para Francia, Chile y República Dominicana, y presidenta del Consejo de Administración de AERODOM, expresó: “Monika Infante Henriquez ha desempeñado un papel clave en la dirección de AERODOM durante los últimos 14 años. Su liderazgo ha sido esencial para mejorar la infraestructura aeroportuaria en toda la República Dominicana, mejorar la conectividad y impulsar el progreso en el desarrollo sostenible. Bajo su dirección, logramos hitos notables, incluyendo la histórica ampliación de la concesión hasta 2060. En nombre de VINCI Airports y de todo el equipo de AERODOM, expreso nuestro más profundo agradecimiento por sus invaluables contribuciones y le deseo lo mejor en sus futuros proyectos”.

El nombre de su sucesor, un ejecutivo experimentado de la industria aeroportuaria, será anunciado próximamente para garantizar una plena continuidad.

Como parte de VINCI Airports, AERODOM administra seis aeropuertos estatales en la República Dominicana bajo una concesión vigente hasta 2060.

En una Nota de Prensa, indica que la empresa continúa avanzando en importantes proyectos de expansión, entre ellos la construcción de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, con una inversión superior a 300 millones de dólares, que ampliará la capacidad del aeropuerto y contribuirá al crecimiento del turismo y la conectividad del país.

VINCI Airports, el principal operador aeroportuario privado del mundo, gestiona una red de más de 70 aeropuertos en 14 países, y opera en la República Dominicana desde 2016, tras adquirir el 100% de las acciones de AERODOM.

Acerca de VINCI Airports

VINCI Airports, primer operador aeroportuario privado del mundo, gestiona más de 70 aeropuertos en 14 países. Gracias a su experiencia como integrador global, VINCI Airports desarrolla, financia, construye y gestiona los aeropuertos aportando su capacidad de inversión y su saber hacer en materia de optimización del rendimiento operativo, modernización de las infraestructuras y despliegue de su transición medioambiental. En 2016, VINCI Airports fue el primer operador aeroportuario en comprometerse a implementar una estrategia medioambiental internacional, para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en toda su red de aquí a 2050. Está presente en República Dominicana a través de su subsidiaria AERODOM, la cual posee la concesión para operar seis aeropuertos estatales en el país, con vencimiento en 2060. Para más información: www.vinci-airports.com | @VINCIAirports

