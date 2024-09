Advierten déficit eléctrico podría terminar este año en 2,000 millones de dólares

SANTO DOMINGO, RD. – El economista Juan Ramón Mejía refirió que, el gobierno de Luis Abinader encontró el déficit eléctrico en 500 millones de dólares y un país sin apagones, lo ha elevado por encima de mil quinientos, y su juicio este año terminara en 2,000 millones.

El vicesecretario económico de la Fuerza del Pueblo expresó que, República Dominicana tenía 24 horas de luz en casi todo el país, hoy pese al aporte de la Planta Punta Catalina, construida por el gobierno del PLD, tenemos apagones de larga duración en muchos lugares, cito el caso de la Romana, que permaneció 24 sin energía eléctrica.

Sostuvo que, el descalabro del sector eléctrico se produjo por la deficiencia del gobierno y criticó, ahora estén anunciado la llegada de contadores e instalación de transformadores, después de haber pasado cuatro años de gestión, donde aumentaron las perdidas y reaparecieron los apagones financieros.

Explico que, el gobierno no puede hablar de reforma del sector eléctrico, porque, ¿quién vas a dirigirla?, si hasta ahora los técnicos del Partido Revolucionario Moderno han demostrado incapacidad, no han dado pie con bola, “el país no necesita reforma, lo que debe producirse es un acuerdo y un gobierno con pantalones para hacerlo cumplir”.

Sobre el Pacto eléctrico dijo, hay que reformarlo, porque se ha incumplido en todas las etapas, tiene cuatro años detenido y debe recomenzar, indicó Juan Ramón mejía al ser entrevistado por José Carmona y Raúl Herrera en Frente al Mundo, por canal 6.

El profesional de la economía dijo que, se está halando del déficit cuasi fiscal del Banco Central y refirió que en el gobierno de Leonel Fernández se hizo una ley de capitalización del Banco Central y el ex presidente Danilo Medina y este gobierno la abandonaron, lo mismo pasa con el pacto eléctrico.

“Abandonan los pactos que no corresponden a ellos para venir ahora a plantear una reforma, cuando lo que necesitamos es un pacto eléctrico, un pacto de nación, donde se defienda la nacionalidad y la territoriedad de la República Dominicana”, manifestó el licenciado mejía.

Sostuvo que, los dominicanos hoy somos más pobres pese al anuncio del gobierno de crecimiento de la economía, lo que dijo se produce por el incremento poblacional, como consecuencia de la migración ilegal y el nacimiento de extranjeros en el país.

Explicó que, una nación crece un cinco por ciento en su producto interno bruto, en teoría es más rica, pero si su población crece por encima de esa cifra, el PIB per cápita, la proporción que le toca a cada uno, disminuye, ¿qué quiere decir?, puede ser que el nombre del pais, sea más rico, pero quienes viven ahí, son más pobres.

El licenciado Mejía sostuvo que, el presidente Abinader tiene una retórica de discurso en los foros internacionales, de que República Dominicana no puede hacerse cargo de los problemas de Haití, pero en la práctica eso es lo que está haciendo, mantiene un desorden con la migración, no cumple la ley y cada día hace más pobre a los dominicanos.