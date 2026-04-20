Adriano Espaillat impulsa su campaña en el Alto Manhattan junto a la congresista electa Analilia Mejía

NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat (D-13) encabezó este fin de semana un evento de campaña en el vecindario de Hamilton Heights, en el Alto Manhattan, ante decenas de votantes, acompañado por la congresista electa de Nueva Jersey, Analilia Mejía.

La actividad reunió a líderes comunitarios, funcionarios electos locales, profesionales, comerciantes, decenas de voluntarios, dirigentes políticos, residentes y taxistas, quienes manifestaron su respaldo a la reelección de Espaillat por el Distrito 13, así como al fortalecimiento de la representación latina en el Congreso de los Estados Unidos.

Durante su intervención, destacó que la elección de Mejía fortalece el Caucus Hispano del Congreso y amplía la voz en defensa de las comunidades inmigrantes y trabajadoras.

Asimismo, reiteró su compromiso con la promoción de políticas orientadas a reducir el costo de vida, ampliar el acceso a servicios esenciales y proteger la unidad familiar. “Debemos seguir luchando para garantizar que nuestras familias permanezcan juntas, que la vivienda sea accesible y que todos tengan acceso a servicios de salud dignos”, afirmó.

Por su parte, Mejía -hija de padre dominicano y madre colombiana- y quien asumirá oficialmente su escaño representando el Distrito 11 de Nueva Jersey, agradeció el respaldo recibido por Espaillat durante su campaña, resaltando su liderazgo y compromiso con las comunidades trabajadoras.

“El congresista Espaillat no solo representa con dignidad a su distrito, sino que ha sido clave para ampliar la representación latina a nivel nacional”, expresó Mejía, subrayando la importancia de continuar impulsando una agenda progresista centrada en las familias, el acceso a vivienda asequible, el cuidado infantil y la salud para todos.

En la actividad también estuvieron presentes el asambleísta estatal Al Taylor y el contralor de NYC, Mark Levine, quienes destacaron la trayectoria de Espaillat tanto a nivel local como nacional.

Asimismo, el concejal Shaun Abreu exhortó a los electores a respaldar su reelección en las primarias demócratas del próximo martes 23 de junio.

La jornada incluyó esfuerzos de organización comunitaria, con voluntarios tocando puertas y movilizando votantes de cara a las primarias. Espaillat reafirmó que su campaña continuará enfocada en el contacto directo con los constituyentes y en promover iniciativas que mejoren la calidad de vida en su distrito.

El evento evidenció el creciente impulso de la campaña del congresista, así como el respaldo de una coalición diversa comprometida con una agenda inclusiva, equitativa y centrada en las necesidades reales de la comunidad.

Espaillat, el primer dominicano electo al Congreso de Estados Unidos, representa a los sectores de Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights, Harlem, Marble Hill y el noroeste del Bronx, una demarcación con 778,141 habitantes, de los cuales el 51.3 % es de origen hispano y el 83.5 % son ciudadanos estadounidenses.

Recientemente, el “Equipo Los 6”, que dirige desde hace más de una década el autor de esta crónica en la ciudad, realizó una encuesta entre los días 21, 22, 23 y 24 del pasado mes de marzo para medir la preferencia entre los ocho aspirantes a la Cámara de Representantes por el Distrito 13. En dicho sondeo, Espaillat obtuvo un 65.49 % de la intención de voto.

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