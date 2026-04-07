ADOZONA respalda convocatoria a acuerdo nacional

Santo Domingo, R.D. – La Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) valoró la convocatoria realizada por el presidente Luis Abinader a un gran acuerdo nacional, destacando la importancia del diálogo y la articulación entre los distintos sectores para impulsar el desarrollo sostenible del país.

La presidenta de ADOZONA, Claudia Pellerano, expresó que este tipo de iniciativas representan una oportunidad para fortalecer una visión compartida de nación, basada en la competitividad, la estabilidad y la generación de oportunidades.

“Desde el sector zonas francas respaldamos los espacios de concertación que permitan construir soluciones de largo plazo. La experiencia nos ha demostrado que la colaboración público-privada es clave para avanzar como país”, indicó.

Pellerano subrayó que, en el contexto actual, es fundamental que el acuerdo contemple como ejes prioritarios el fortalecimiento del sector productivo, la promoción de las exportaciones y la generación de empleo formal.

“Las zonas francas han sido un motor comprobado de crecimiento, aportando más del 50% de las exportaciones nacionales y generando más de 200 mil empleos directos. Este modelo puede seguir contribuyendo de manera decisiva a una agenda país orientada al desarrollo”, afirmó.

Asimismo, reiteró la disposición de ADOZONA de participar activamente en este proceso, aportando la experiencia del sector en atracción de inversión, integración a cadenas globales de valor y desarrollo territorial.

“Estamos listos para sumar a una visión de país que promueva la estabilidad, fortalezca la confianza y genere más oportunidades para todos los dominicanos”, concluyó.

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