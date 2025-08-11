Adompretur inaugura Galería de Pasados Presidentes

Santo Domingo, agosto 2025.- La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) inauguró la Galería de Pasados Presidentes, un espacio creado especialmente para reconocer y preservar el legado histórico de quienes han dirigido esta institución desde su fundación en 1977.

El acto celebrado en la sede de la institución ubicada en el Colegio Dominicano de Periodistas inició con las palabras de bienvenida del maestro de ceremonias, José Luis Ramírez seguidas de la oración de acción de gracia a cargo de Mayra De Peña, directora de Finanzas.

Las palabras centrales fueron pronunciadas por Yenny Polanco Lovera, presidenta de Adompretur, quien afirmó que la lista distinguida de los Pasados Presidentes está encabezada por Luis Augusto Caminero, visionario fundador y primer presidente, quien desempeñó su rol desde 1977 hasta 1988, marcando un hito en el nacimiento y consolidación de la institución y de la aparición de la prensa turística especializada en el país.

Junto a él, los presidentes honrados en esta Galería son Rita Cabrer, Luis Ernesto Simó, Daniel García Archibald, Juan Alfredo Biaggi, Manuel Quiterio Cedeño, Dania Goris, Elsa Peña Nadal, Osvaldo Soriano, Luis José Chávez, José María Reyes y la presidenta saliente, Yenny Polanco Lovera.

“Con la inauguración de esta Galería dejamos inmortalizado el esfuerzo, la dedicación y el don de servicio de quienes nos precedieron en la presidencia. Para Adompretur es un honor reconocer la impronta de nuestros pasados presidentes, quienes siempre serán recordados y reconocidos por su visión y compromiso”, indicó Yenny Polanco Lovera.

Precisó además que la Galería es un símbolo de gratitud y memoria histórica porque pone de relieve el liderazgo y los aportes de quienes han ocupado esta posición cimera. A la vez, declaró que reafirma la importancia de la continuidad del ejercicio del periodismo turístico, guiado siempre por la ética, la profesionalidad y los valores institucionales.

“Esta Galería no solo preserva nuestra memoria institucional, sino que también inspira a las futuras generaciones a seguir impulsando el desarrollo del periodismo turístico dominicano, adaptándose siempre a los desafíos y oportunidades de cada etapa histórica que nos toca vivir”, añadió.

Finaliza exitosa gestión de cuatro años

Yenny Polanco Lovera expresó que con esa actividad concluye su gestión de dos períodos consecutivos (2021-2025), dirigiendo Adompretur junto a un comprometido equipo de colegas, mujeres y hombres profesionales del periodismo turístico que han puesto sus talentos al servicio de la institución.

Expresó que en los próximos días tomará posesión la nueva directiva, encabezada por Sarah Hernández, quien asumirá la presidencia de Adompretur con el compromiso de seguir fortaleciendo la institucionalidad, fomentando la discusión y difusión de informaciones relevantes para el desarrollo del sector turístico.

La presidenta de Adompretur destacó que esta galería, que rinde un merecido homenaje a los líderes que han contribuido al surgimiento y desarrollo del periodismo turístico dominicano, fue creada por la empresa Svelte Advertising Solution SRL, liderada por Gleny Almonte. De manera especial, agradeció a Wladimir Lendof, quien, a través de su empresa, colaboró con el montaje de este memorable acto; y al fotógrafo Mika Pasco, cuyas imágenes, captadas con su lente, ilustran esta significativa galería.

Agradecimiento pasados presidentes

En nombre de los pasados presidentes, las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de Dania Goris, quien expresó “constituye para mí, una alta distinción poder honrar ante ustedes el legado de Luis Augusto Caminero, nuestro fundador y primer presidente; Rita Cabrer, Juan Alfredo Biaggi representado aquí por sus familiares y amigos; Manuel Quiterio Cedeño, Elsa Peña Nadal, Daniel García Archibald, Osvaldo Soriano, Luis José Chávez, José María Reyes, Dania Goris, quien les habla y nuestra actual presidenta Yenny Polanco Lovera”.

“Esta lista muestra una Adompretur abierta al liderazgo de las mujeres, porque de los 12 presidentes hemos tenido; cinco son mujeres para un porcentaje de 41.6%”, afirmó la pasada presidenta Dania Goris, quien además presentó las excusas de Manuel Quiterio Cedeño, Daniel García Archibald y Elsa Peña Nadal, quienes están cumpliendo compromisos fuera del país.

Finalizada sus palabras, los pasados presidentes procedieron a cortar la cinta institucional que dejó formalmente inaugurada la Galería de Pasados Presidentes, la cual simboliza el legado permanente de quienes han liderado Adompretur desde su fundación.

A esta actividad asistieron familiares de los presidentes fallecidos, Luis Augusto Caminero, Rita Cabrer y José Alfredo Biaggi, quienes estuvieron representados por hijos, nietos y amigos. También participaron Salvador Batista, Mayra De Peña, Cristina Rosario, Carmen Bretón, representantes de la Junta Directiva 2023-2025; así como miembros, amigos y aliados de la institución.