ADOCEM presenta Memorias 2025: destaca liderazgo regional y aporte estratégico al desarrollo del país

Santo Domingo, República Dominicana. – En el marco de la presentación de sus memorias 2025, la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM) resaltó su posicionamiento como uno de los sectores industriales más robustos y competitivos de la región, respaldada por una capacidad instalada que posiciona al país como líder continental en producción de cemento per cápita y por un desempeño exportador que sigue ganando espacio en mercados internacionales.

La evolución alcanzada por la industria refleja décadas de inversión, innovación y visión de largo plazo, permitiendo que la República Dominicana cuente hoy con una capacidad instalada cercana a los 11 millones de toneladas métricas, frente a las aproximadamente 866 mil toneladas registradas a finales de la década de los setenta.

“El Banco Central en su informe de seguimiento a la industria, reporta que la demanda de cemento en el mercado local creció un 75% en el período 2013 – 2025, pasando de 3.2 millones de toneladas a 5.6 millones de toneladas. La industria ha respondido con creces a este desafío y está preparada para acompañar el crecimiento del mercado nacional durante los próximos 25 años, con productos elaborados en el país, con calidad garantizada y que cuentan con el sello “Hecho en la República Dominicana”. afirmó Jorge David Pérez, presidente de ADOCEM.

Durante la actividad, la organización también resaltó el desempeño exportador de la industria. En 2025, las exportaciones de cemento alcanzaron 1.2 millones de toneladas, registrando un crecimiento de 9.2 % respecto al año anterior y consolidando la presencia del país dentro de las cadenas regionales de suministro.

El evento contó con la presencia del ministro de Viviendas, Habitat y Edificaciones, Víctor (Ito) Bisonó, quien dijo: “Próximamente estaremos presentando la Alianza para el Fomento del Sector Construcción, un espacio permanente de articulación pública – privada orientado a identificar retos, construir soluciones y promover acciones que fortalezcan toda la cadena de valor de la construcción”.

Además de los resultados productivos y comerciales, las memorias presentadas este año pusieron especial énfasis en las personas, la formación y la transferencia de conocimiento dentro del sector construcción.

En materia ambiental, la organización reiteró su respaldo a la economía circular, señalando que avanzar hacia este modelo requerirá inversiones, incentivos adecuados y una mayor articulación público-privada.

Asimismo, ADOCEM enfatizó la importancia de promover infraestructura resiliente frente al cambio climático, especialmente en economías vulnerables como la dominicana.

“La infraestructura será una de las herramientas más importantes para enfrentar los desafíos climáticos y fortalecer la resiliencia del país. La industria cementera forma parte esencial de esa respuesta”, sostuvo Pérez durante su intervención.

Como parte de la ceremonia, ADOCEM reconoció a destacadas personalidades e instituciones por sus aportes al desarrollo de la industria, la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento del sector productivo nacional. Los reconocimientos fueron otorgados al Ing. Manuel Gómez Achecar de Epsalabco, al Ing. Mariano Briceño de Grupo Bricket, el periodista y editor económico de El Caribe Martín Polanco, el doctor Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

El evento incluyó además la conferencia magistral “La geopolítica y la economía global: impactos en la región y el sector construcción”, impartida por el economista Paulo De León, director de Inteligencia Económica de la entidad Central America Business Intelligence (CABI), quien abordó los principales desafíos que enfrenta el entorno económico internacional y sus implicaciones para la región y la industria de la construcción.

“Pese a la incertidumbre geopolítica y los desafíos que enfrenta la economía global, nuestra región ha demostrado una notable resiliencia, sustentada en sólidos fundamentos macroeconómicos, el crecimiento de la clase media, el proceso de urbanización y una dinámica demográfica favorable. Estos factores han sido determinantes para el buen desempeño de nuestras economías y, en particular, para el dinamismo del sector construcción”, señaló Paulo de León.

Al cierre de la actividad, Pérez reafirmó el compromiso de la industria con el desarrollo nacional, la resiliencia y la competitividad. “Porque la industria cementera dominicana no solo construye infraestructura: construye resiliencia, competitividad y progreso”, concluyó.

SOBRE ADOCEM

ADOCEM es una organización que representa al sector productor de cemento de la República Dominicana. Está integrada por las empresas Argos Dominicana, Cementos Progreso, Cementos Cibao, Domicem, Cemento Panam y Cemento Santo Domingo. Dentro de su misión está contribuir al desarrollo sostenido del sector construcción, impulsando y representando los intereses de la industria del cemento.

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